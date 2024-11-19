川普与马斯克兄弟情会持续下去吗？

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统当选人川普与世界首富马斯克的「兄弟情谊」能撑过两人对重大政策的歧见，以及他们各自的火爆性格吗？法新列出两人可能产生摩擦的6个领域。

●谁是老大？

马斯克（Elon Musk）把他的公司当作个人领地经营，在公司内他的权威鲜少受到挑战。川普（Donald Trump）则要求完全的忠诚，且过去曾为和别人共享镁光灯而感到恼火。

●气候变迁

马斯克于2004年投资电动车大厂特斯拉（Tesla），部分原因在于对全球暖化感到担忧。川普则称气候变迁是场「骗局」，外界普遍预期他上台后将再次退出巴黎协定（Paris Accord）。

●能源转型

马斯克对能源转型下了大赌注，川普竞选时却承诺实现「钻吧，宝贝，钻吧」的支持化石燃料口号，外界预期他将批准新的化石燃料基础建设和开发许可，甚至可能向石油和天然气公司开放受保护的联邦土地。

●对中国态度不同调

川普对中国采取强硬立场，并带来世界两大经济体再度打起贸易战的风险。

中国是特斯拉的主要市场，特斯拉在当地不仅拥有一座超级工厂（Gigafactory），也试图与其他迅速成长的中国国产电动车制造商竞争。

马斯克不曾对中国共产党发表负面评论，让他与川普提名入阁的抗中鹰派不同调，例如预计出任国务卿的联邦参议员卢比欧（Marco Rubio）。

●政府效率部受到牵制

川普指派马斯克领导「政府效率部」（DOGE），负责大刀阔斧削减政府支出，然而几乎可肯定他将面临激烈政治反弹，甚至是来自共和党人的阻力。

●科技巨擘的利益冲突

马斯克与矽谷科技巨擘的复杂关系和个人竞争可追溯至数十年前，外界预计他在川普政府任职，将面临无数利益冲突。

马斯克自己拥有人工智慧（AI）公司，但若川普支持OpenAI，他会坐视不管吗？如果川普重视亚马逊（Amazon）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）的意见，马斯克是否能忍受旗下太空探索科技公司（SpaceX）的竞争对手接近白宫核心圈？