川普为格陵兰问题施压 英相施凯尔强调不会屈服

（法新社伦敦21日综合外电报导）英国首相施凯尔今天在国会强调，他不会屈服于美国总统川普就丹麦自治领土格陵兰未来归属问题所施加的压力。

施凯尔（Keir Starmer）告诉国会议员：「我不会屈服，英国也不会因为面临关税威胁，就在关于格陵兰未来的原则和价值方面让步，我的立场很明确。」他明天将在伦敦接待丹麦总理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。

川普（Donald Trump）日前扬言，由于英国及其他欧洲国家反对他取得格陵兰，将对这些国家加徵关税。

川普昨天并谴责施凯尔政府的查哥斯群岛（Chagos Islands）协议，英国反对党保守党党魁巴登诺克（Kemi Badenoch）也在国会就此事讥讽施凯尔。

根据协议，英国将把查哥斯群岛主权移交模里西斯，并支付租金承租位于当地的英美军事基地100年。

川普昨天在社群媒体痛批这是「极其愚蠢」的行为。

对于外界批评，施凯尔告诉国会议员：「川普总统的言论显然是想对我施压，让我放弃原则。他关于查哥斯群岛的发言与他对格陵兰的评论如出一辙，这就是他的目的。」

施凯尔还谈到，格陵兰的未来此刻成为一个二元对立、分裂全球的议题，可能造成实质后果，而他的立场向来清楚一致，那就是「格陵兰的未来应由格陵兰及丹麦王国自己决定」。