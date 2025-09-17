川普乔治亚州干预选举案 检察官除名上诉遭驳回

（法新社华盛顿16日电） 美国乔治亚州最高法院今天拒绝审理一名地方检察官的上诉，这名检察官先前被下令退出总统川普所涉的选举干预案。

乔治亚州最高法院此举意味着，在川普2024年11月再次当选前提起的这起诉讼，很可能永远不会进入审判程序。

乔治亚州上诉法院去年12月以富尔顿郡（Fulton County）地方检察官威里斯（Fani Willis）与她聘用的特别检察官有着「不当」的亲密关系为由，取消她侦办本案的资格。

威里斯就这项裁决向乔治亚州最高法院提起上诉，但法院以4比3的票数拒绝审理。

川普在社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文肯定这项裁决，称这是「乔治亚州正义与法律的重大胜利」。

他写道：「他们以前所未见的程度追击政治对手，结果输了。他们现在是罪犯，希望他们会为自己的非法行为付出严重后果。」

川普与多名共同被告因涉嫌颠覆乔治亚州2020年总统大选结果，在乔治亚州被控诈欺及其他罪行。

本案现在将由乔治亚州检察官委员会指派新的检察官。

然而，即使有另一位检察官接手，川普也不太可能遭到起诉，因为他现在是总统身分。

川普还面临两起联邦案件，但在大选后，特别检察官史密斯（Jack Smith）已依循司法部不起诉现任总统的政策，将案件撤销。

川普被控密谋推翻2020年大选结果，以及在离开白宫后带走大量最高机密文件，但两起案件都未进入审判。