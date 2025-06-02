川普仰慕者 纳夫罗茨基赢得波兰总统大选

afp_tickers

4 分钟

（法新社华沙2日电） 波兰总统大选官方结果今天揭晓，民族主义历史学者纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）确定胜出。他曾是业余拳击手，特别关注黑帮犯罪世界。

波兰国家选举委员会在所有计票工作完成后表示，纳夫罗茨基在昨天的决选中，以50.89%的得票率击败拿下49.11%的佐萨斯科斯基（Rafal Trzaskowski）。这个差距不大的选举结果凸显波兰政治两极分化。

42岁的纳夫罗茨基获得右翼法律正义党（Law and Justice Party）支持。这个政党曾于2015年到2023年执政。

法律正义党长期与执政中间派公民联盟（Civic Coalition）对立，且与即将卸任的总统杜达（Andrzej Duda）关系密切，杜达曾公开支持纳夫罗茨基。

纳夫罗茨基的竞选口号是「波兰第一、波兰人优先」。

他曾承诺继续支持邻国乌克兰对抗俄罗斯侵略，但也谴责政府给予战争难民的福利。

他在今年4月的竞选影片中说，「社会福利将优先提供给波兰人」，且「在求医看诊的队伍中，波兰公民必须优先」。

今年5月，他声称乌克兰「没有为波兰人的付出表达感激」，并指责乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）「傲慢无礼」。他也反对乌克兰加入北大西洋公约组织（NATO）。

纳夫罗茨基仰慕美国总统川普，曾说波兰应专注于塑造和主导欧洲与川普的关系。

他5月赴白宫会晤川普，还说川普告诉他「你会赢」。隶属波兰执政联盟的部分国会议员指控川普干预选举。

美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）出席波兰一场保守派会议时，也表态支持纳夫罗茨基。

纳夫罗茨基呼吁管制与德国的边界，防堵移民入境，还要求德国支付战时赔款。他也在竞选期间签署了极右翼领袖门岑（Slawomir Mentzen）提出的8项承诺。

纳夫罗茨基在这次选战中也陷入一连串丑闻。他反对房地产税，声称自己只有一间公寓，后来却被发现他透过与一名长者的复杂交易购得第2间公寓。

还有一则报导指称，他曾在旅馆担任保全人员时替客人召妓。

纳夫罗茨基则说，这些指控都是谎言，扬言控告媒体。

他出生在波罗的海港口城市格但斯克（Gdansk），年轻时打过拳击、踢过足球，并取得历史博士学位和企业管理硕士学位。

他于2017年到2021年担任格但斯克二战博物馆馆长，后来领导专门调查纳粹和共产时期罪行的国家纪念研究所（Institute of National Remembrance）。

俄罗斯去年以涉嫌拆除波兰境内的苏联时期纪念碑为由，将纳夫罗茨基列入通缉名单。他说，被俄罗斯盯上后，他取得了持枪许可和枪枝。