川普会泽伦斯基：乌克兰有能力夺回领土

此内容发布于
2 分钟

（法新社纽约联合国总部23日电） 美国总统川普对俄乌战争的立场出现转变，他今天在联合国大会场边与乌克兰总统泽伦斯基举行双边会后表示，他认为乌克兰在欧盟支持下，有能力夺回原有领土；俄罗斯正面临巨大经济困境，「这正是乌克兰行动的时机」。

俄乌战争已持续超过3年半，川普重返白宫以来，一直试图促成俄乌之间永久停火，但至今未能从俄方争取到任何重大让步。美国国家广播公司新闻网（NBC）报导，川普先前多次表示，俄乌双方交换领土将是终结俄乌战争的一大关键。

不过，川普今天和泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在纽约联合国大会场边举行约一小时的双边会后，在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文写道，在充分了解乌克兰、俄罗斯的军事及经济情况，并看到俄罗斯目前面临的经济困境后，他认为乌克兰在欧盟支持下，有能力夺回原本属于自己的领土。

他说：「只要有时间、耐心，以及来自欧洲，特别是北约的财政支持，恢复战争开始时的原有边界是很有可能的。」

川普指出，俄罗斯漫无目的打了3年半的战争，「对一个真正的军事强权国家来说，这场战争应该不到一周就能拿下胜利」。但目前情况并未显示俄罗斯的强大，反而让他们看起来像「纸老虎」。

他还说，当俄罗斯民众真正了解俄乌战争实况，以及在战争经济中，大部分资金都被用于对付乌克兰，而乌克兰人民士气高昂，且只会越来越强时，「乌克兰将有能力夺回原本的领土… 甚至可能不止如此！」

