川普促以军停止袭击能源设施 美以伊朗动态一次看

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（法新社杜拜19日电） 中东战事进入第20天，美国总统川普为平抑飙升的能源价格，已告诫以色列停止攻击伊朗天然气设施。以下是法新社汇整中东战争最新战况，包含以军袭击德黑兰与各国外交动向的影响。

交战各方对油气厂的报复性袭击导致能源价格飙升，使战情和能源危机急剧升级。川普今天告诫以色列，不要再攻击伊朗的天然气基础设施。他告诉记者：「我要他别那么做，而他也不会那么做。」

川普还表示，他不会派美国地面部队前往伊朗，并告诉记者：「如果我要派，我肯定不会告诉各位。但我没有要派兵。」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在记者会上表示，他认为「这场战争结束的速度会比人们想像快得多」。

他指出：「我不确定现在是谁在领导伊朗，继任的穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）尚未露面…我们看到的是，争夺高位的人们内部存在紧张局势。」

他补充说：「我们正看到裂痕，并试图尽快扩大这些裂痕，不仅在高层指挥部，我们也在战场上看到了裂痕。」

尼坦雅胡说：「我们正在获胜，伊朗正受到重创。」他补充说，伊朗已不再有能力浓缩铀或制造弹道飞弹。

他也否认以色列「拖」美国下水，他说：「真的有人认为，有人可以告诉川普总统该做什么吗？」

另一方面，尼坦雅胡表示，以色列在攻击伊朗一座天然气田时是单独行动，这场攻击引发德黑兰对卡达主要天然气枢纽的报复性攻击。

尼坦雅胡表示，想要关闭战略性的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的企图将失败。他说：「伊朗的死亡邪教正试图透过关闭关键国际海上航道荷莫兹海峡来勒索世界，这不会奏效。」

法新社记者报导指出，今天深夜耶路撒冷上空传出数声巨大的爆炸声，以色列军方表示，侦测到来自伊朗的3波飞弹攻击。以色列紧急医疗救护组织表示，目前尚未传出人员伤亡或财产损失。

在伊朗于夜间向以色列发射飞弹后，以色列军方表示，已对德黑兰发动一波攻击。军方声明指出，以军已「开始一波针对整个德黑兰地区伊朗恐怖政权基础设施的攻击」。

伊朗表示，已要求德国澄清拉姆施坦（Ramstein）空军基地在这场战争中所扮演的角色。

德黑兰驻德国大使尼利（Majid Nili）告诉法新社：「我们已要求他们就拉姆施坦的角色进行澄清或解释。」他说，「拉姆施坦的角色对我们来说并不明确」。