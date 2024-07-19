川普允诺：若再当选将终止战争 重塑美国强权名望

afp_tickers

2 分钟

（法新社密尔瓦基18日电） 美国共和党总统候选人川普（Donald Trump）今天允诺，他若重返白宫将终结肆虐国际的危机，并恢复美国在世界舞台上的威望，还称自己「透过一通电话就能终止战争」。

川普试图描绘全世界在拜登（Joe Biden）领导下有多么糟糕的景象。他在密尔瓦基（Milwaukee）共和党全国代表大会（RNC）表示，地球正「濒临第三次世界大战边缘」。

川普表示：「我们将恢复全世界的和平、稳定与和谐。」但他并未详细说明如何可能做到这一点。

他强调：「在我们的领导下，美国将再次受到敬重，没有一国会质疑我们的强权，没有敌人胆敢怀疑我们的威武，我们的边境将会十分安全。」

川普将世界各地的冲突直接了当地归咎于拜登，甚至那些可追溯至民主党执政前的冲突，也一概算到拜登头上。

他认为：「现在有一场全球少见的国际危机…欧洲和中东正在饱受战火肆虐，而台湾、南韩、菲律宾乃至全亚洲，都笼罩在日益升高的冲突阴影中。」

川普矢言，如果他再次当选、重登白宫大位，他将改变这一切。他指出，「我将结束现任政府制造的每一场国际危机，包括那场涉及俄罗斯和乌克兰的可怕战争」，但「为了实现这个未来，首先我们必须将国家从失败甚至无能的领导层中拯救出来。」

川普并表示，北韩领导人金正恩渴望看到他重返白宫。今年11月将再度角逐白宫大位的川普过去担任总统期间，曾与金正恩举行面对面会谈。北韩是遭到国际孤立的核武国家。

他还说：「我和金正恩相处融洽，他也希望看到我回来。若你想知道的话，我认为他想念我。」