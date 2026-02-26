川普关税现况一次看

（法新社华盛顿25日电） 美国总统川普在最高法院受挫后，仍坚持重启关税政策，此举不仅引发外界对其贸易协议及后续布局的质疑，也掀起退税潮。法新社特别整理川普重整贸易议程的最新局势概览：

●关税现况

川普对进口商品徵收的10%新关税已于24日生效，将持续150天，外界普遍认为这是迈向更长期措施的过渡手段。

此关税不适用于受独立调查规范的行业，如钢铁、铝材和汽车，也不影响根据美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）进入美国的大量商品。

川普承诺将这项关税提高至15%。

但美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）今天在福斯财经新闻网（Fox Business Network）表示，华盛顿寻求贸易政策的连贯性。

「目前我们的关税税率是10%，之后部分国家会调升至15%，有些国家可能还会再更高。」

统一提升至15%将影响像英国这样之前面临较低关税的贸易伙伴。

●为何各国尚未报复？

与华盛顿达成协议的美国贸易伙伴迄今主要寻求明确性，但避免因新关税与美国发生冲突。

曾任美国高级贸易官员、现为律师事务所King & Spalding合伙人的马杰鲁斯（Ryan Majerus）表示：「很大一部分原因是他们获得了特定行业的豁免。」欧洲联盟（EU）、日本与南韩都达成协议，使其汽车出口的美国关税从25%降至15%。

由于产业关税未受最高法院裁决影响，马杰鲁斯告诉法新社，各国会谨慎行事，不愿放弃已获得的利益。

若违反贸易协议，华盛顿也可能依既有法律进一步处罚。

●川普未来计画

川普政府已暗示计划重新实施更长期的关税，并引用国家安全考量或不公平贸易行为作为理由。

葛里尔对福斯财经新闻网表示，在这些领域，华盛顿可以在必要时采取「非常持久的关税」。他补充说：「这些手段过去经受住了法律审查，未来也将如此。」

例如，川普现有的特定行业关税是依据「贸易扩张法」（Trade Expansion Act）第232条实施，该条款允许总统针对国家安全风险开徵税款。

另一项权限，「贸易法」（Trade Act）第301条允许美国处理不公平的外国贸易行为。这是川普第一任期针对中国的主要工具。

「华尔街日报」报导，川普未来的关税可能涵盖大规模电池、铸铁与铁制配件、塑胶管道、工业化学品以及电网与电信设备，这些都将依据第232条发布。

此外，Dorsey & Whitney律师汤生（Dave Townsend）预计，根据第301条进行的调查将「极其广泛」，这将使川普能「对许多、甚至大多数国家徵收关税」。

「到今年年底，情况可能会回到与上周非常接近的状态。」

●谁可获退税？

另一方面，美国进口商正在争取关税退还，而最高法院的裁决并未涵盖这一议题。

葛里尔表示，「这些申请正在进行中」，并补充说，会由下级法院处理。

「法院会告诉我们退税的时间、地点和方式。」

但可能还会有其他复杂情况。

牛津经济公司（Oxford Economics）的雅罗斯（Bernard Yaros）说：「企业不太可能将这些退税的好处转给消费者，大部分关税成本已反映在核心消费品价格上。」

退税的操作和时程仍不明。

汤生告诉法新社，对进口商的退税流程可能不至于混乱，但对于商品购买者而言，如果他们本身不是进口商，可能需要透过进一步的诉讼才能拿回退款。