川普发行专属迷因币 首日市值飙破200亿美元

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（法新社华盛顿18日电） 美国候任总统川普今天宣布推出个人专属加密货币「迷因币」（memecoin）$TRUMP，引发市场抢购热潮，首日市值已飙破200亿美元。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）和社群媒体X发布推文，宣布推出专属迷因币$TRUMP。

截至目前这款尚未上市的迷因币市值约为240亿美元。

法新社报导，迷因币不具备经济或交易价值，经常被用作投机交易手段。

根据$TRUMP的官方网站，「这款迷因币是要颂扬一位即使情况恶劣也永不退缩的领导者」，还提到2024年7月针对共和党总统候选人的暗杀企图。

在消息曝光后的数小时里，加密社群对$TRUMP的合法性及其与川普当选总统的实质关联提出质疑，还有人担心这是一场骗局。但川普透过官方社群媒体宣布此事后，似乎也消除了市场的疑虑。

截至今天上午，$TRUMP的市值已逼近60亿美元。

川普本人和和负责发行$TRUMP的公司Fight Fight Fight LLC均未透露他可从首批发行的迷因币中赚取多少利润。

官方网站指出，目前已发行2亿枚迷因币，Fight Fight Fight表示未来3年计划再发行8亿枚。

川普原本反对加密货币，但在2024年竞选总统期间突然转变态度，承诺成为「加密货币总统」。

今天稍早3名知情人士透露，川普正计划在上任后的头几天动用行政权力签署命令，以减少加密货币公司面临的监管负担，并促进数位资产采用。