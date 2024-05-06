川普发表煽动性言论 把拜登拿来与盖世太保相提并论

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（法新社华盛顿5日综合外电报导）美国媒体报导，前总统川普拉高分贝对民主党现任总统拜登作出指控，表示对方将美国司法体系变成打压他的武器，更将拜登的选战策略跟纳粹头子希特勒的「盖世太保」相提并论。

法新社报导，根据共和党总统候选人川普一名捐款人提供媒体的录音内容，他昨天在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）的私人聚会中作以上表示。

川普在90分钟演说里指控民主党人「营运盖世太保政府」（Gestapo administration），并说「这是他们胜选的唯一办法」。他指的是希特勒（Adolf Hitler）的秘密警察。

这番言论出现在选战日趋激烈的此刻。川普的煽动性言论早已迭遭批评危险，包括他称政敌为「害虫」，还将移民比喻成「动物」。

根据政治新闻网站Politico，川普在海湖俱乐部的这番谈话博得听众热烈掌声，其中包括多名他的潜在副手人选。

川普也再度痛批让他官司缠身的检方，包括目前正在纽约进行审判的封口费案。

他谴责民主党政府为了消灭总统选战主要对手而策划他口中所谓的「猎巫行动」（witch hunt）。

拜登阵营否认发挥任何影响力，造成川普官司缠身。