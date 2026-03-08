川普向拉美国家提议 用飞弹打击贩毒集团

（法新社多罗7日电） 美国总统川普今天敦促拉丁美洲国家动用军事力量对抗「毒瘤」般的毒品走私集团，并提议美国将提供飞弹攻击支援，以打击毒枭首脑。

正值与伊朗交战之际，川普展现出强硬姿态，以扩张美国在西半球的利益，并直言共产党领导的古巴已步入「最后的垂死挣扎」。

他也主张盟友应采取强硬行动，打击危害该地区的组织犯罪。川普正式发起由17国组成的「反贩毒集团」联盟，白宫表示这意味各国政府承诺动用「硬实力」，对抗安全威胁。

川普在迈阿密附近多罗（Doral）的高尔夫俱乐部，对十几位来自拉美与加勒比海地区的右翼领袖说：「我们将与各位合作，采取任何必要的行动。我们会动用飞弹。你们要我们用飞弹吗？那些玩意儿精准得很。」

川普在拉丁美洲早已展现出大胆的政治野心，包括推翻委内瑞拉独裁领导人马杜洛（Nicolas Maduro），并与其继任者罗德里格斯（Delcy Rodriguez）合作，旨在为美国争取委内瑞拉的石油储备。

出席「美洲之盾」（Shield of the Americas）峰会的领袖包括阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）、厄瓜多总统诺波亚（Daniel Noboa）以及萨尔瓦多总统布格磊（Nayib Bukele）。布格磊在打击帮派行动中逮捕数万人。

3位领袖都在社群媒体上发布与川普的合照。诺波亚以西班牙文写道：「长久以来，组织犯罪竟以为美洲是他们的领地，以为可以跨越边境肆无忌惮地运送毒品、武器并散布暴力。那样的时代已经结束了。」

但古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）在社群平台X上发文称，这场「新殖民主义」的右翼领袖聚会，「使他们承诺接受美国以致命军事力量介入，来解决各自国内的问题」。

国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）拉丁美洲问题专家米亚（Irene Mia）表示，贩毒集团暴力已席卷该地区，甚至波及被认为相对安全的国家，如厄瓜多与智利。

米亚向法新社表示，紧张的安全情势促成右翼在拉丁美洲近期连串的胜选，也使美国干预行动比以往更少受到反对。