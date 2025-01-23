川普启动16兆AI投资计画 马斯克不看好

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（法新社华盛顿22日电） 科技大亨马斯克（Elon Musk）今天对美国总统川普宣布的5000亿美元（约新台币16兆3177亿元）人工智慧（AI）计画表示质疑，称承诺的资金其实不存在。

这番言论显示这位全球首富与川普之间罕见的意见分歧；马斯克在新政府中扮演关键角色，且曾为竞选活动投入2.7亿美元。

川普昨天在白宫的第一个完整工作日，宣布了一项由日本电信巨擘软银公司（SoftBank）和ChatGPT开发商OpenAI主导的AI基础建设重大投资计画。

川普表示，由软银、OpenAI和甲骨文（Oracle）合资成立的新公司Stargate，「将至少投入5000亿美元，在美国打造AI基础建设」。

但马斯克在他的社群媒体平台X上发文表示，主要投资人「其实并没有这笔钱」。他还表示：「软银的担保金额远低于100亿美元，我有可靠的消息来源。」

马斯克这番话可能主要针对领先全球的AI新创公司OpenAI，他曾是创始成员之一，但在2018年离开OpenAI。

马斯克和OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）深陷严重对立，马斯克已多次对开发ChatGPT的公司OpenAI提起诉讼。

阿特曼在X回应马斯克说：「大错特错，你肯定知道的。想来参观已经开始建设的第一个计画吗？」

他还说：「这对国家是好事。我明白对国家有利的未必总是对你的公司最有利，但在你新担任的角色中，我希望你大多数时候能以国家为优先考量。」