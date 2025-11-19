川普告CNN诽谤 遭联邦上诉法院驳回

（法新社华盛顿18日电） 美国联邦上诉法院今天维持了驳回总统川普控告CNN诽谤案的裁决。川普主张自己在2020年总统大选的胜选被偷走，CNN形容此说是「滔天谎言」（The Big Lie），遭川普提告。

美国地区法院法官辛格霍（Raag Singhal）2023年7月驳回川普（Donald Trump）对有线电视新闻网（CNN）提出的4.75亿美元（约新台币148亿元）惩罚性赔偿的诉讼。辛格霍是川普在白宫第一任期内任命的。

川普在诉讼中声称，CNN使用「滔天谎言」一词，将他与已故德国纳粹党领袖希特勒（Adolf Hitler）的策略技俩联系起来。

他说，CNN使用「滔天谎言」一词是「蓄意向观众散播原告与现代史上最令人憎恶的人物（希特勒）之一之间的关联」。

辛格霍在裁决中表示：「被指控的言论属于观点，而非事实上的虚假陈述，因此不构成诉讼理由。」

第十一巡回上诉法院的3名法官组成的小组今天对此表示赞同，其中有2名法官是川普任命的。

这个小组表示，川普未能充分指出CNN陈述内容有误，因此，他的诽谤诉讼无法律依据。

川普与CNN和美国其他主要新闻媒体关系紧张，川普称这些媒体为「假新闻」，并在社群媒体上多次抨击它们。