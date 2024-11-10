川普回锅当总统不利环保 影响恐遍及全球

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（法新社华盛顿9日电） 气候变迁否定论者川普回锅当美国总统，有可能将动手撤销他前任的各项绿色政策，并危及全球在遏制人为暖化上的努力。

专家团警告，川普第2个总统任期将导致绿能转型踩刹车，重挫在达成关键气候目标上的各项作为。

第29届联合国气候变化纲要公约缔约方大会（COP29）将于11月11日至22日在亚塞拜然举行。川普在这个月的美国总统大选胜出，削弱了华府谈判代表团队在这场峰会的影响力。

美国退出气候外交，恐严重破坏全球在减少依赖化石燃料的举措，也可能让中国、印度等碳排大国找到藉口来限缩国内的减碳计画。

川普曾于第一任期退出具里程碑意义的巴黎协定（Paris Agreement），继任的拜登总统虽签署行政命令重返巴黎气候协定，川普已放话将再次退出。

从递交通知书到正式退出巴黎协定要花1年时间，这意味着，美国严格来说会续留巴黎协定至2026年，即便只是字面上而已。

巴黎气候协定主要建构者杜比安纳（Laurence Tubiana）告诉法新社：「这比2016年还糟，而且不仅限于美国。这将需要展开空前的动员行动，让美国这项决定的震撼弹不至于影响其他不愿加速采取行动的国家。」

专攻气候的加州大学圣巴巴拉分校（University of California, Santa Barbara）政治学者史托克斯（Leah Stokes）告诉法新社说：「美国这场选举的结果，对整个地球将产生深远影响。」