川普国情咨文演说：第2任期首年迎来跨世代转变

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天在国会发表国情咨文演说，称第2任期执政首年迎来了「跨世代转变」，随着关键期中选举逼近，他正试图扭转低迷民调，同时应对国内外日益严峻的挑战。

当79岁的川普抵达国会联席会议时，共和党议员旋即起立鼓掌欢呼，许多民主党议员则端坐不动。

在这场演说中，川普试图向选民展示他重返白宫以来，在高度分裂政治环境中所取得的各项成就。

然而，川普近来民调表现亮红灯，共和党担心恐在众议院失去微弱优势，这将使川普在任期最后两年陷入「跛脚」状态，甚至可能面临第3度遭弹劾风险。

尽管如此，川普在第2任期首场国情咨文演说的语气依然强硬。

川普说：「我的美国同胞，我们的国家回来了，比以往任何时候都更强大、更富庶、更出色、更伟大。经过这短短一年，今晚，我可以自豪地说，我们实现了前所未见的转型，迎来了跨世代转变。」

●国际政策

屡次对自己未获诺贝尔和平奖表达不满的川普，如今正在考虑对伊朗核计画与镇压抗议之举采取军事行动。

他说：「身为总统，我将尽我所能缔造和平，但在美国面临威胁的情况下，我会毫不犹豫地采取行动。」

在川普发表国情咨文演说前，他的发言人发布一张川普与伊朗谈判首席代表魏科夫（Steve Witkoff）及库许纳（Jared Kushner）的合照。

川普昨天已经预告，这将会是一场长篇演说，「因为有太多事情要谈」。

●国内挑战与民调

川普近来遭遇一连串打击，包括最高法院推翻其关税政策的核心法律依据、美国移民暨海关执法局（ICE）探员在明尼阿波利斯（Minneapolis）两次执法行动中击毙两名美国公民、艾普斯坦（Jeffrey Epstein）丑闻和联邦政府局部停摆等。

根据华邮、美国广播公司新闻网（ABC News）和益普索（Ipsos）22日发布的民调，川普整体支持率为39%，有41%受访者认可其整体经济政策，仅32%认可他对通膨的处理。（编译：刘文瑜）