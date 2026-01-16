川普宣布加萨和平理事会成立 成员名单将很快公布

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天宣布加萨走廊（Gaza Strip）「和平理事会」（Board of Peace）成立，这是美国支持终结加萨走廊战火计画第2阶段关键部分。他还说成员名单将「很快」公布。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我非常荣幸地宣布『和平理事会』已成立。」

川普说：「我可以肯定地说，这是历来最伟大、最具声望的理事会。」

此外，不久前才宣布成立的巴勒斯坦15人技术官僚委员会负责管理战后加萨的日常治理。这个委员会将在和平理事会的监督下运作，川普担任和平理事会主席。

这项加萨计画也要求部署一支国际稳定部队，协助维持加萨走廊安全，并训练经过审查的巴勒斯坦警队。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）政治局成员奈姆（Bassem Naim）今天在声明中表示：「现在球在调解方、美国担保人与国际社会手中，他们应赋予这个委员会权力。」

美国支持的加萨和平计画最初在去年10月10日生效，促使所有被哈玛斯扣押的人质获释以及加萨停火。目前迈入第2阶段，但仍有问题悬而未决。

哈玛斯治下加萨卫生部先前说，自停火协议表面上生效以来，以色列军队行动造成451人死亡。

对巴勒斯坦方面来说，核心问题仍是以色列从加萨全面撤军，这一步骤包含在计画架构中，但未公布详细的时间表。

与此同时，哈玛斯拒绝公开承诺全面解除武装，而以色列坚持这项要求不容谈判。