川普对全球徵15%关税 巴西总统鲁拉吁平等对待各国

（法新社新德里22日电） 美国最高法院裁定总统川普去年实施广泛的全球性关税无效后，川普对进口商品徵收15%关税。巴西总统鲁拉今天敦促川普平等对待所有国家。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在新德里告诉媒体：「我想告诉美国总统川普，我们不希望出现新冷战。我们不希望干预任何国家，我们希望所有国家都受到平等对待。」

保守派占多数的美国最高法院19日以6比3裁定，1977年制定的「国际紧急经济权力法」（IEEPA）「并无授权总统徵收关税」，川普先前援引此法对几乎所有国家徵收对等关税，

鲁拉表示，他不愿对他国最高法院的判决发表评论，但希望巴西与美国的关系能尽快「重返常态」。

80岁的鲁拉预计下月前往华盛顿与川普会面。

鲁拉表示：「我有信心在我们对谈之后，巴西与美国的关系将恢复正常。」他还说，巴西只希望「和平生活、创造就业，并改善人民的生活」。

巴西与美国之间历经数月的敌对状态后，双方关系逐渐好转。

川普政府已将巴西的部分主要出口商品，从去年对该国实施的40%关税清单中豁免。

鲁拉18日抵达印度参加人工智慧（AI）峰会，他表示：「世界不需要更多动荡，而是需要和平。」

鲁拉与印度总理莫迪（Narendra Modi）会晤后，两国昨天同意加强在关键矿产与稀土方面的合作，并签署了多项协议。