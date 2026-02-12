川普对加拿大徵关税 众议院表决撤销

（法新社华盛顿11日电） 美国众议院今天投票撤销川普总统对加拿大商品所开徵的关税，这是共和党人对川普代表性的经济政策罕见的反对声浪，共有6名共和党议员投下赞成票。

这项民主党提案是以219票赞成、211票反对获得通过。

所有希望撤销川普关税的提案，都要经参议院通过，并由总统签署。就算参院通过此案，最后也必然遭到川普否决，国会也无法拿到推翻川普否决所需的2/3多数。

川普先前在「真实社群」（Truth Social）威胁同党议员，「任何共和党人，无论是在众议院还是参议院，如果投票反对关税，都将在选举时承受严重后果。」

川普补充说，「关税保障我们的经济和国家安全，任何共和党人都不应该破坏这项特权。」

今天稍早，共和党众议员贝肯（Don Bacon）在社群媒体表示，国会议员「不能也不应将我们的责任外包」。

他补充说：「作为一名老保守派，我知道关税是向美国消费者徵税。」这个议题的辩论和投票，应该在众议院进行。

自从川普去年年初重返白宫以来，加拿大与其他美国贸易伙伴一样，承受来自川普多次的关税冲击，川普动用紧急经济权力为他所课的关税辩护。

然而，川普去年对许多加拿大产品徵收35%关税，但他降低能源进口税率，并对根据美墨加贸易协定（USMCA），广泛豁免进入美国的商品关税。

川普对特定产业徵收的关税，尤其是针对汽车、钢铁和铝，对加拿大造成沉重打击。

但整体而言，根据美墨加贸易协定，超过85%的双边贸易仍然维持零关税。