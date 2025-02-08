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川普将出席NFL超级杯 带来浓浓政治味

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（法新社纽约8日电） 美国总统川普明天将出席美国职业美式足球联盟NFL超级杯，缔造首位美国现任总统出席这项年度冠军赛的历史纪录。他与NFL间因数十年来积怨而经常紧绷的关系也将写下新篇章。

热衷运动赛事的川普（Donald Trump）与美式足球这项美国最受欢迎运动的关联，可回溯至1980年代初期，当时他首度寻求跻身稀罕的NFL球队老板行列，试图买下巴尔的摩小马（Baltimore Colts）。

那次行动受挫后，川普转而买下美国美式足球联盟（United States Football League，USFL）的1支球队。USFL是在春夏比赛，作为赛事在秋冬的NFL替代选项。

不过之后在川普策动下，USFL对NFL提出严厉的反垄断诉讼，意图迫使两联盟合并。最后陪审团虽然做出有利USFL的判决，但只判赔3美元，实际上导致不堪数以百万计美元亏损的USFL在1986年决定解散。 到了川普首次执政期间，他又针对NFL及其球员挑起连串反覆争执，尤其在球员卡珀尼克（Colin Kaepernick）因不满种族不公而在赛前演奏国歌时单膝下跪抗议后。

川普2017年9月在阿拉巴马州的一场集会上怒吼：「当有人不尊重我们的国旗，难道你不会想看到NFL球团老板之一说：『马上把那个王八蛋给我赶出球场，他被炒了！』」

之后这反而在NFL掀起一波抗议潮，有200多位球员为了表达对卡珀尼克的支持及对川普言论的藐视，而在赛前演奏国歌时单膝下跪。 此外，有几支NFL和其他运动的夺冠球队为了表达对川普的不屑，宁愿缺席赴白宫会见总统的传统。例如2017-18年赛季超级杯（Super Bowl）冠军队费城老鹰（Philadelphia Eagles）在数名球员表示不会出席总统接见会后，白宫也取消邀请球队。

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