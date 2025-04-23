川普就职近百日 空前行政命令颠覆美国政策

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（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普（Donald Trump）执政近100天，签署了130项行政命令，规模前所未见，推翻许多美国政策基石。

共和党籍的川普1月20日宣誓就职后，随即撤销民主党籍前总统拜登（Joe Biden）的67项行政命令。

川普之后签署了目的在废除联邦计画的命令，根据法新社统计，近半命令都与此有关。

其中1/4正式确立他在文化战争中的立场，加深国家两极化。约1/5是在报复他的一些对手。

●推翻前任政绩

共和党籍前总统雷根（Ronald Reagan）最早喊出「让美国再次伟大」（Make America Great Again）口号，他微笑的肖像或许仍安置在椭圆形办公室里，不过川普已着手废除在他执政时诞生的美国和平研究所（United States Institute of Peace）。

川普上任当天即签署一项暂停向美国国际开发总署（USAID）提供资金的行政命令。这个美国援外机构的预算曾在小布希（George W. Bush）执政时扩增。 川普3月14日指示大砍「美国无家可归问题跨部门委员会」（US Interagency Council on Homelessness）和「少数民族商业发展署」（Minority Business Development Agency）经费；前者也是雷根总统执政时期成立，后者则是共和党籍前总统尼克森（Richard Nixon）执政时期成立。

另一项命令目的在关闭教育部，将职能转移到各州。这与小布希2002年教改法「有教无类」（No Child Left Behind）扩大教育部联邦角色的政策相悖。

在4月8日的行政命令中，川普指示司法部，当涉及能源领域时，不要执行州政府所制定「繁重的」气候变迁相关法律。

还有大约6项命令针对美国联邦服务部门，将他们的运作置于科技大亨马斯克（Elon Musk）主导的「政府效率部」（DOGE）监督下。 ●文化战争

川普显然非常反感「多元、公平及包容」（DEI）议题，他已签署至少40项命令，寻求将这些理念从美国公共生活中根除。

川普1月20日签署一项废除「激进」DEI计画的命令，并要求联邦机构在官方文件中使用sex（出生时的生理性别），而不是gender（基于性别认同的社会性别），无异是在官方语言中抹除「性别认同」这个概念。

接下来的做法包括不让跨性别者从军、终结「积极性差别待遇」，并且消除联邦政府中的「反基督教偏见」。 川普也下令将「墨西哥湾」（Gulf of Mexico）更名为「美国湾」（Gulf of America）。

川普在3月1日的命令中指定英语为美国官方语言，意味着联邦机构将不再需要以其他语言提供服务，例如广泛使用的西班牙语。

●惩罚对手

川普也利用行政命令权力打击对手。 川普1月20日撤销了数十名前政府官员的安全许可，包括他第一次执政时的国家安全顾问波顿（John Bolton），指控他们在2020年总统大选期间「将情报武器化」，以「操纵政治进程」。

他也锁定代表对手的律师事务所，撤销他们的联邦合约及接触敏感资讯的权限。 ●足球、吸管及莲蓬头

川普有些命令很难分类。 举例来说，有些是成立工作小组，例如庆祝美国建国250周年专责小组，或是成立另一个工作小组负责筹备明年由美国、加拿大和墨西哥联合主办的世界杯（World Cup）足球赛。

川普还下令建立「比特币战略储备」和成立「国家能源主导委员会」（National Energy Dominance Council）。

然后还有关于转售音乐会门票、撤销塑胶吸管禁令，以及取消美国淋浴水压限制的命令。