川普幺儿涉足政坛首步喊卡

3 分钟

（法新社华盛顿10日电） 美国前总统川普（Donald Trump）的18岁幺儿拜伦（Barron）本周稍早被选为7月召开的共和党全国代表大会出席的佛罗里达州代表之一，不过他原定涉足政坛的第一步如今取消。

拜伦过去大致远离公众目光，但共和党佛罗里达州党部主席鲍尔（Evan Power）8日宣布他获选成为出席共和党全国代表大会（Republican National Convention）的佛州代表之一，使他看似将成为川普家族最新一名涉足政坛的成员。

然而，拜伦的母亲、川普第3任妻子梅兰妮亚（Melania）的办公室不久后发表声明，让拜伦的出席计画急喊卡。声明写道：「拜伦虽然很荣幸能被佛罗里达州共和党选为代表，但由于先前的承诺，他很遗憾婉拒参与。」

共和党全国代表大会将于7月15至18日在威斯康辛州的密尔瓦基（Milwaukee）召开，届时各州代表将指定他们想推派的11月总统大选候选人，川普预料将正式被共和党推举为出马挑战民主党籍现任总统拜登（Joe Biden）的人选。

除了拜伦以外，他的兄长小唐纳（Donald Jr.）、艾瑞克（Eric）和姊姊蒂芬妮（Tiffany）这回也都获选为佛州代表团成员。

川普担任总统时，年纪还小的拜伦虽住在白宫，却一直被大力保护，避免出现在公众视野。

相较之下，川普的长女伊凡卡（Ivanka）和夫婿库许纳（Jared Kushner）则在川普任内担任他的高阶顾问，小唐纳和艾瑞克也经常现身川普的造势大会和竞选活动。

今年3月，艾瑞克的妻子赖拉（Lara）更获得共和党全国委员会（Republican National Committee）选为担任领导职务。