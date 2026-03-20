川普开战前称伊朗构迫切威胁 美情报总监再度拒绝背书

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（法新社华盛顿19日电） 美国与以色列2月底对伊朗发动军事攻击前，美国总统川普曾声称伊朗构成「迫在眉睫」的威胁，但美国情报首长今天再次拒绝支持川普的这番说法。

美国国家情报总监加巴德（Tulsi Gabbard）在联邦众议院情报委员会针对中东战争作证时，再次强调她前一天的主张，认为这项判断属于「总统的职责」，这一立场已招致民主党人的强烈反弹。

如同她昨天在联邦参议院的作证，这场听证会再次凸显国会山庄对政府发动战争的正当性，以及这个正当性与情报圈自身结论吻合程度的持续质疑。

在加巴德与美国中央情报局（CIA）局长雷克里夫（John Ratcliffe）皆表示威胁的急迫性最终由川普裁定后，加州民主党籍联邦众议员葛梅兹（Jimmy Gomez）质问：「如果总统可以决定无视你们的工作，那你们为什么还要有这份工作？」

这样的激烈交锋为这场听证会划下句点，今天的听证会主要在厘清，是否有任何情报支持川普对这场冲突的正当性主张，如今中东战事已进入第3周。

众院情报委员会首席民主党议员海姆斯（Jim Himes）说：「你们的机构中，没有任何一个曾发布任何一篇报告，指出伊朗对美国构成迫在眉睫的威胁。」

加巴德身为国家情报总监，负责汇整全球安全情报提交给川普。她过去担任民主党籍联邦众议员时，曾直言反对与伊朗开战。

面对民主党人一再询问她个人对伊朗构成危险紧迫性的看法时，加巴德避而不答，仅表示她已向总统递交情报圈的「客观分析」。

在听证会的其他时刻，她似乎也暗示在战争初期发动打击后，外界对于伊朗已遭削弱的领导层未来动向，感到更加不确定。

她说，伊朗新任最高领袖穆吉塔巴・哈米尼（Mojtaba Khamenei）在以色列攻击中「受到重伤」，并补充说，德黑兰目前的决策情况不如2个月前明朗。

被问到美方官员现在对伊朗意图是否变得更加不确定时，加巴德证实「这是准确的评估」。

这场听证会也凸显华府与以色列因战争行为而产生的紧张关系。加巴德承认这两个盟国的目标不同，以色列聚焦于瓦解伊朗领导层，而美国锁定伊朗飞弹与海军战力。

众议员追问为什么川普敦促克制，以色列仍决定攻打伊朗能源基础设施时，加巴德表示：「我没有答案。」