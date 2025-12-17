川普扩大施压委内瑞拉 薛恩鲍姆吁联合国防止流血事件

（法新社墨西哥市17日电） 墨西哥左派总统薛恩鲍姆今天呼吁联合国防止委内瑞拉发生任何流血事件。值此之际，美国总统川普正在扩大施压这个南美国家。

华府昨天下令对所有进出委内瑞拉的「受制裁油轮」实施封锁后，薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）今天上午在记者会中表示：「联合国（UN）明显缺席，它必须承担起自身角色，防止任何流血事件发生，并始终寻求以和平方式解决冲突。」

近几个月来，美国在加勒比海进行大规模军事部署，并称目的是打击拉丁美洲的毒品贩运活动。

委内瑞拉方面则认为美方行动是为了赶走左翼强人马杜洛（Nicolas Maduro），以及「窃取」委内瑞拉的石油。华府及许多国家都认为马杜洛不是合法总统。

薛恩鲍姆表示，不管对马杜洛领导地位的「看法」为何，墨西哥的立场是拒绝「外国干预」。

她补充道：「我们呼吁以对话与和平方式来应对任何国际争端，而非干预。这是我们出于信念和我国宪法的立场。」

智利极右派总统当选人卡斯特（Jose Antonio Kast）昨天表示，将支持结束马杜洛「独裁政权」的行动，此举扩大川普（Donald Trump）在拉丁美洲的支持基础，而川普此时正考虑对委内瑞拉领土发动打击。