川普扬言毁能源设施恐违反国际人道法 伊朗拟收荷莫兹过路费反制

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（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普扬言摧毁伊朗能源设施，专家警告此举恐违反国际人道法、甚至构成战争罪；伊朗有意对荷莫兹海峡船只收费并限制美以通行，进一步升高区域紧张与国际能源市场不安。

川普今天在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）发文写道，若伊朗不尽快达成协议终止战争，美方将彻底摧毁伊朗的石油出口枢纽哈格岛（Kharg Island）、所有油井及发电厂，甚至可能包括所有海水淡化厂。

美国可能发起地面行动夺取哈格岛等进一步升高冲突的风险，正为金融与能源市场和邻近的波斯湾国家带来震荡。

专家表示，摧毁电力与供水等民用基础设施将违反国际人道法，甚至可能构成战争罪。

伊朗先前也扬言锁定驻有美军的阿拉伯邻国，对其能源基础设施与海水淡化厂发动报复性打击，包括阿拉伯联合大公国、阿曼、卡达与沙乌地阿拉伯。

报导指出，伊朗国会安全委员会今天初步批准针对通行荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的船只徵收过路费，以展现坚不退让的立场。荷莫兹海峡承载全球1/5的石油运输。

伊朗国营电视台报导，德黑兰将禁止美国与以色列船只通行。

此一收费计画引发美国强烈不满，美方甚至考虑组建一个「联盟」加以反制。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）对半岛电视台（Al Jazeera）表示：「全世界没有人能接受这种做法。」

他说，这将开创危险先例，「等于各国可以接管国际水道并宣称为己有」。

●油价冲击扩大

七大工业国集团（G7）部长与央行官员今天在巴黎会面，讨论中东战事的影响，多国已推出节能措施或调降燃料税，以减轻民众负担。

市场专家警告，任何美国地面行动或伊朗进一步报复，都可能将油价推升至2008年7月以来未见水准，当时布伦特原油价格逼近每桶150美元。

本月布伦特原油价格已上涨近60%，西德州中级原油（WTI）也上涨逾5成。

周末期间，获伊朗撑腰的叶门叛军「青年运动」（Houthi）向以色列发射飞弹与无人机，使冲突扩大的阴影加剧。

澳洲金融服务公司「激石集团」（Pepperstone Group）分析师魏斯顿（Chris Weston）表示：「青年运动干扰曼德海峡（Bab al-Mandab Strait）航运能力，已成为新的重大风险。」曼德海峡承担12%全球海运贸易量。

●埃及呼吁停战

外交方面，埃及总统塞西（Abdel Fattah al-Sisi）今天向川普喊话，敦促美国总统川普出手阻止伊朗战争，强调唯有川普能终结冲突。

川普声称，已与未公开身分的伊朗高层直接接触。

伊朗领导层坚称，川普提出谈判只是烟雾弹，实际上正向中东部署数以千计陆战队与空降部队，为可能的地面入侵做准备。（编译：刘文瑜）