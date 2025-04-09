川普推动美国煤炭开采 签署行政命令

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿8日综合外电报导）美国总统川普为因应耗电巨大的人工智慧（AI）技术，今天签署行政命令「加速」国内煤炭开采，寻求将电力产量「提高一倍以上」。

川普长期以来一直对气候变迁抱持怀疑态度，自从他重返白宫以来，以放松管制来推动化石燃料发展。

川普在头戴安全帽的矿工簇拥下签署这项行政命令，此举将取消煤炭开采的监管障碍，暂停全美众多燃煤电厂的关闭计画。

川普表示，「我们将结束政府对煤炭的偏见」，并指示司法部查明并打击任何「使我们煤矿工人失业」的州或地方法规。

川普还表示：「有可能开采出大量关键矿物与稀土，你知道，我们在煤炭开采过程中需要这些技术和高科技。」

气候非政府组织Evergreen的主任莫菲特（Lena Moffitt）在一份声明中批评川普，指责他利用人工智慧「作为掩护，以电网中最脏、最昂贵的电力来源来拯救他的化石燃料金主」。

过去15年里，美国污染最严重的化石燃料煤炭，产量急剧下降。到2023年，煤炭占总发电量略多于16%，再生能源则是21%多一点。

川普政府上个月针对前任拜登的绿能政策，宣布撤销一系列环保法规。

其中最重要的是重新审视2024年一项规定，此规定要求燃煤电厂消除几乎所有的碳排放或承诺彻底关闭，这是拜登气候议程的基础。