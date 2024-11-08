川普搭上全球换党执政风潮

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（法新社华盛顿8日电） 过往民主国家领袖在竞选连任时常享有执政优势。在美国，白宫椭圆形办公室赋予的权力与空军一号的魅力，过去往往让在任总统成为赢得连任的热门人选。

然而，随着川普（Donald Trump）在今年美国总统大选击败贺锦丽（Kamala Harris），白宫大位将连续第4个任期由共和党与民主党轮流掌控。自19世纪末以来，美国从未出现如此动荡的两党轮替。

反现任的浪潮不仅席卷美国，也席卷其他主要民主国家，无论左派或右派都受打击。

英国工党在今年7月横扫保守党取得政权，阿根廷自称「无政府资本主义者」的米雷伊（Javier Milei）去年11月赢得总统大选。今年在印度、日本、南非与韩国等不同国家，执政党也都在大选遭遇挫败，其中一些还长期占有主导地位。

虽然有一些例外，例如墨西哥执政左翼民粹势力推出的候选人薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）6月当选总统；但反现任浪潮已兴起，挑战传统政治趋势。

美国在总统拜登（Joe Biden）领导下，尽管通货膨胀率高，但经济成长在已开发国家中领先，且没有美军陷于战场。一些受敬重的政治学家因此预测，他的副手贺锦丽将在总统大选中胜出。

但白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天解释这次败选时，除了将矛头指向Covid-19（2019冠状病毒疾病）疫情的后续影响，同时也指出全球趋势。她说：「我们2天前看到的结果，与我们已在世界各地看到的执政当局（选举结果）相比，并非不寻常。」

川普在2017至2021年首次担任美国总统时，支持率从未超过50%，但他这次再度挑战白宫大位却赢得胜利。这是美国盖洛普民意测验中心（Gallup）自二战后开始进行这类调查以来，首次有任内支持率不到5成的美国总统再度当选。

至于川普4年前的继任者拜登，虽在任期之初获得多数支持，但自从2021年8月美国自阿富汗混乱撤军后，他的支持率便大幅滑落，尽管疫情已缓解。

选民当然不是只看经济数据，一些较抽象因素也有必要纳入考量，例如候选人的个人魅力。然而纽约大学（New York University）政治学家凯恩（John V. Kane）指出，相较于20世纪美国总统大选赢家有时胜出达10或20个百分点，如今可被说服改变立场的选民比例正逐渐缩小。

凯恩解释，选民虽然仍然「倾向认为，只要经济、社会与国际情况大致正常，就应该让总统连任」；但如今「挑战即在于此：这些方面在过去5年毫不正常，2020年的疫情与其后对经济的冲击，很可能让执政优势变为劣势」。

凯恩表示：「摇摆选民或许不知道解决现况的最佳政策是什么，如果有的话；但他们可以确定一件事，就是希望改变。」

乔治华盛顿大学（George Washington University）政治学家贝尔特（Todd Belt）则说，除了疫情和通膨，另个问题是新闻消息来源碎片化，选民转向政党立场鲜明的媒体取暖，加深了对现任领导人的厌恶。

他表示：「世界上有很多事超出总统控制范围，但这些事的功劳与恶果皆是总统必须承担，这让（连任）变得困难。」

贝尔特认为，「我们来到民主政治的某种钟摆状态，因为人们现在把如此多注意力放在正在发生的事，对执政党的耐心也随之降低」。

凯恩提醒，「若美国经济的『新常态』是成长乏力、物价高涨等，那么摇摆选民很可能只能靠每4年让政党轮替来赌运气」。