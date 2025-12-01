川普政府拟长期暂停庇护审查

（法新社华盛顿30日电） 一名阿富汗籍男子近日涉嫌于华盛顿枪击两名国民兵（National Guard）、造成一人丧命后，美国总统川普今天表示，他的政府打算「长期」暂停庇护案件审查措施。

川普（Donald Trump）搭乘总统专机「空军一号」（Air Force One）时被机上媒体问及这项措施打算暂停多久，他回答说「没有设定时限」。

美国国土安全部（DHS）表示，该项政策和之前被美国颁布旅行禁令的19国名单有关。

川普接着说道：「我们不想要那些人。知道原因吗？因为他们当中许多人表现很差，不应该待在我们国家。」

11月26日华府发生枪击案，造成20岁国民兵贝克斯特罗姆（Sarah Beckstrom）殉职、另一名国民兵情况危急。事发后川普政府宣布暂停庇护审查措施。

涉案的29岁阿富汗籍男子拉坎瓦尔（Rahmanullah Lakanwal）已被捕，可能面临一级谋杀指控，检查官指出这是预谋杀人。据媒体查阅的美国政府文件，这名嫌犯据称是今年在川普任内获得庇护。

拉坎瓦尔曾属于「零号部队」，为美国中央情报局（CIA）支持的准军事团体，并于2021年美军撤离阿富汗之后，透过安置计画进入美国。

川普27日表示，政府将致力于「无限期暂停」来自所有「第三世界国家」移民，好让美国制度能够全面恢复。他未具体说明哪些国家属于第三世界国家，也未解释第三世界或「无限期暂停」的定义。他表示，这项计画将包含前总统拜登（Joe Biden）任内核准的案件。