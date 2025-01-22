川普政府指示让DEI联邦员工休假 拟裁员

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（法新社华盛顿21日电） 根据美国人事管理局今天发布的备忘录，总统川普政府指示让所有多元、公平及包容（DEI）计画的联邦雇员放有薪假，并要求各机构研拟解雇他们的计画。

川普昨天在上任首日签署行政命令，下令全面废除联邦政府的DEI计画，这些计画可能涵盖从反偏见培训到替少数族裔农民和屋主提供资金等各个面向。

这份备忘录指示各机构在明天下午5时前安排DEI办公室职员放有薪假，并在同一期限前下架所有以DEI为重点的公开网站。几个联邦部门早在备忘录发布前就先移除网页。

各机构也必须取消任何与DEI有关的培训并终止任何相关合约，联邦雇员被要求如果怀疑任何与DEI相关的计画被重新命名以混淆其目的，须在10天之内向川普政府的人事管理局（Office of Personnel Managemen）通报，否则将面临「不良后果」。

川普政府指示联邦机关在23日前汇整截至选举日当天的联邦DEI办公室与工作人员清单。预计在31日之前，他们将拟定一份名单，以对那些联邦工作人员执行「裁员行动」。

哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）率先报导备忘录内容。

川普昨天签署的行政命令指控前总统拜登透过DEI计画让「歧视」计画强加到「联邦政府的几乎所有层面」。