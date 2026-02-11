川普政府撤下石墙纪念碑彩虹旗 引发同志社群抗议

（法新社纽约10日电） 美国总统川普政府发布新规定后，美国最具代表性的同志纪念碑一面LGBTQ彩虹骄傲旗遭移除，此举今天引发强烈谴责，现场还爆发激烈抗议。

位于纽约的石墙国家纪念碑（Stonewall National Monument），依美国国家公园管理局（National Park Service）1月21日发出的备忘录，撤下了一面大型彩虹旗。国家公园管理局负责管理这座具历史意义的景点。

国家公园管理局的新规定禁止悬挂除了美国国旗及内政部旗帜以外的任何旗帜，仅允许有限例外。

约100名大多披着同志旗帜的示威者，聚集在曼哈顿（Manhattan）市中心石墙纪念碑对面的公园大声抗议，他们痛批此举是对社群的「一记耳光」。

纽约市长曼达尼（Zohran Mamdani）对彩虹旗遭移除感到「愤怒」。

他在社群平台X发文表示：「纽约是现代LGBTQ+（女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别及双性人）权利运动的发源地，任何试图抹除历史的举动，都无法改变或掩盖这段历史。」

石墙国家纪念碑用来纪念1969年发生的石墙同志酒吧事件，当年纽约LGBTQ因长期遭受歧视与压迫而奋起反抗。

警方当时突袭位于格林威治村（Greenwich Village）的这家小型同志酒吧，点燃为期6天的抗争浪潮，催生美国现代同志权利运动，进而扩及跨性别与非二元族群（即不认同自己为男性或女性的人士）。

川普（Donald Trump）过去在竞选期间经常批评跨性别者及其所谓的「性别意识形态极端主义」，并在重返白宫数日后签署行政命令，宣告美国仅承认男性与女性两种官方性别。