川普政府用外敌法驱逐委国移民 法官：不合法

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（法新社纽约1日电） 美国德州法官今天在裁决中阻止总统川普政府引用18世纪战时法律驱逐部分委内瑞拉移民，这是迄今针对川普积极打击移民政策关键部分所做出影响最广泛的裁决。

德州布朗斯维尔（Brownsville）地方法官罗德里格斯（Fernando Rodriguez）在长达36页的意见书中裁决，川普政府引用「外国敌人法」（Alien Enemies Act）加速驱逐疑似委内瑞拉黑帮「阿拉瓜火车」（Tren de Aragua）成员，逾越原法范畴。美国政府目前将「阿拉瓜火车」列为恐怖组织。

川普今年3月中宣布援引1798年「外国敌人法」为其快速驱逐移民出境提供合理基础，但此决定面临多项法庭挑战。多州法官已暂时阻止政府根据此法驱逐辖内被拘留的移民。科罗拉多州1名法官上周裁定，政府必须给予移民至少21天向法庭就可能被驱逐的决定提出异议。

罗德里格斯是川普在第1次执政期间所任命，他的裁决影响更为深远，他永久禁止政府依外敌法驱逐被拘留在德州南区联邦地区法院辖内的委内瑞拉人。

罗德里格斯的裁决也是第一起彻底驳回川普援引外敌法的裁决。他写道，「阿拉瓜火车」在美国的行动并不构成「入侵」或「掠夺性入侵」，援引此法并无正当性。

罗德里格斯写道：「总统经由公告援引外敌法已逾法令范畴，因此不合法。」川普援引外敌法后，至少137名委内瑞拉男子于3月15日从罗德里格斯法院管辖区域内的拘留所被遣送至萨尔瓦多。

白宫发言人德赛（Kush Desai）在声明中表示，川普赢得总统大选，赋予他「驱逐涉及恐怖主义的非法外国人」的权力。

德赛说：「川普政府致力于使用宪法和国会赋予行政部门的一切权力来履行任务，我们不会感到抱歉，相信最终会取得胜利。」

美国政府可就罗德里格斯的裁决向联邦第5巡回上诉法院提出上诉，许多人认为这是美国12个巡回上诉法院中最保守的1个。

外敌法最为人所知的是在第二次世界大战期间被用来拘禁与驱逐日本、德国和义大利血统的人。

代表委内瑞拉移民的美国民权联盟（American Civil Liberties Union）律师吉赖特（Lee Gelernt）说：「法庭具批判性地认为，总统不能仅仅宣称美国遭到入侵，就在承平时期单方面援引18世纪的战时权力。」