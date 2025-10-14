川普政府芝加哥扫荡移民 教宗家乡天主教徒表达反对

（法新社芝加哥14日电） 美国天主教神父柯兰认识许多支持川普重返白宫的芝加哥教友，但如今，他们却惊恐地看着在全市各地展开的移民突击行动，出身于芝加哥的教宗良十四世也表达相同的忧虑。

柯兰（Brendan Curran）接受法新社采访时说：「几乎所有人都感到震惊。这绝对不是他们当初所期望的。」

川普（Donald Trump）声称芝加哥宛如战区，因此必须出动武装士兵，但这种说法明显不实。不过，反对他强硬移民政策的声浪正从一个更和平的源头涌现，那就是天主教会。

出身于芝加哥、身为史上首位美籍教宗的良十四世（Pope Leo XIV），一向直言不讳地批评川普政策。谈到教会反对堕胎，也就是川普所属的共和党与许多天主教徒持有同样立场的议题时，他提到「美国对移民的不人道待遇」，并质问这是否称得上「尊重生命」（pro-life）。

芝加哥是美国第3大城市，约有30%人口是拉丁裔或西语裔，其中许多人是天主教徒。

在芝加哥西侧以拉丁裔为主的小村庄区（Little Village），服饰店老板桑托约（Ariella Santoyo）坦言，川普执政后的现实与当初寄予的希望形成残酷的对比。

她说，川普在保守议题上做出的承诺，尤其是在堕胎上，在她的社区「吸引了许多人」。但她指出，那些通常由蒙面便衣人员暴力执行的移民逮捕行动，不是大家期望的结果。

「我们从很多投给川普的朋友、甚至亲戚身上都听到这样的说法：『我从没想过会发生这种事。』」

移民暨海关执法局（ICE）人员追捕移民、强行将他们塞入厢型车、朝抗议群众喷洒催泪瓦斯的画面，让许多川普支持者看得大快人心。法新社指出，川普去年能够赢得选举，部分原因在于他发表危言耸听的不实言论，声称暴力的移民正在入侵美国。

然而，在宗教界，尤其是天主教徒之间，他们与白宫之间的分歧日益明显。

神父柯兰表示：「身为教会、教会领袖与信徒，我们有权针对美国移民政策表达意见。现在，我们坚决反对白宫的联邦政策。」

为了表达抗议，牧师葛拉夫（Gary Graf）从教宗良十四世的童年故居出发，步行1300公里走到纽约自由女神像（Statue of Liberty），反对川普的政策。 上周末，数以百计的信徒从一座天主教堂出发，步行走到芝加哥西郊布罗德维尤（Broadview）的移民设施进行圣餐游行，试图与被拘留的移民共享圣餐，但最后没有成功。

道明会修士柯兰说：「我们作为教会的使命正受到威胁。当我们谈论给饥者以食、裸者以衣、无屋者以住，而这却被视为联邦罪行时，这个国家就出问题了。」

柯兰最近出席在布罗德维尤ICE设施外头的祈祷会。当时有一架直升机在上空盘旋，约20多名天主教徒聚集起来诵念玫瑰经。

其中一人说，「我们祈祷川普总统」与其他美国官员能「继续敞开心扉」，制定富有同理心的移民政策。