川普政策惹反感 美国旅游业陷入阴霾

afp_tickers

5 分钟

（法新社纽约23日电） 由于美国总统川普的部分政策决定激怒一些外籍游客，并引发物价上涨和美元走强的忧虑，美国旅游业展望在短短数周内就满是阴霾。

英国牛津经济公司（Oxford Economics）旗下的旅游经济（Tourism Economics）在上月底公布的报告中表示，原本预估抵达美国的外籍游客2025年将比2024年增加8.8%，如今修正为减少5.1%；预计这些游客的支出也会下滑10.9%。

旅游经济总裁塞克斯（Adam Sacks）说，基于「对美国反感的效应」，报告发布后，「情况进一步恶化」，结果可能会更糟。

川普政府数周来对加拿大、墨西哥、中国加徵关税，同时扬言对欧洲联盟（EU）课徵关税。此外，川普也加紧推行限制移民的全面计画。

川普政府裁减美国国际开发总署（USAID）等机构，从律师到公园管理员，有数以千计公务人员遭裁员。川普还为俄罗斯与乌克兰战争及加萨战争提出有争议的计画。

旅游经济指出：「川普政府两极分化政策和言论导致的情况…将使人打消赴美旅行的念头。」

「一些组织将感觉到压力，会避免在美国举办活动，或派遣员工到美国，减少出差。」

世界观光论坛研究所（World Tourism Forum Institute）表示，严苛的移民政策、强势的美元和全球政治紧张等综合因素「可能大幅影响」国际游客人数，「可能在未来数年重塑这个国家的观光业」。

根据民调机构舆观（YouGov）去年12月针对16个欧洲和亚洲国家居民的调查，35%的受访者说，他们比较不可能在川普执政期间赴美，22%的人则更有可能赴美。

美国国家旅游办公室（National Travel and Tourism Office）数据显示，2024年约有7770万名外籍观光客，比前一年增加17%，但这还不是最终确定数字。

来自西欧、加拿大和墨西哥的观光客最有可能选择美国以外的其他旅游地点。西欧观光客占2024年赴美游客总数的37%。

美国旅游协会（US Travel Association）今年2月初警告，关税问题可能会让加拿大人不想来美，而加拿大人在2024年赴美外籍观光客中占比最多，达2040万人。

2024年迎来1290万名外籍游客的纽约已注意到这个现象，纽约市旅游局局长寇克（Julie Coker）说，有些加拿大人取消预定行程，旅馆和百老汇表演的网路搜寻数量也有下滑。

寇克说，目前还没看到英国或欧洲出现类似现象，将密切关注。但英国和德国当局才刚以被逮捕的风险为由，警告国人特别留意旅行文件。

旅游经济表示，由于国际和国内旅游衰退，旅游业2025年可能损失约640亿美元收入。

专家指出，美国人现在似乎因经济展望不佳而退缩，衰退、通货膨胀等关键字和可能更强势的美元也吓跑观光客。

旅游经济表示：「这对赴美游客来说要花更多钱，游客人数和平均停留时间都会受限。」