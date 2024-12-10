川普未就职已成影子总统

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（法新社华盛顿9日电） 美国总统当选人川普明年1月20日才就职，在世界舞台上却表现得犹如自己已是白宫主人。

距离川普二度入主白宫还有一个多月时间，但他在叙利亚和乌克兰危机等议题上，已留下属于他的美国外交印记。

全球领袖争着想与川普交谈，他上周末出席巴黎圣母院重启仪式，也被奉为上宾。

82岁现任总统拜登未出席这场盛大典礼也成为关注焦点。只做一个任期，如今成为「跛鸭」总统的他，正逐渐淡出国际舞台。

美国安全顾问公司「苏凡集团」（Soufan Group）研究主任克拉克（Colin Clarke）告诉法新社：「川普会试图开始扮演影子总统，一点都不令人意外…我甚至不认为现在这么做不妥，因为这就是会发生的事。」

但川普自己在首次执政期间经常扮演外交破坏者的角色，这次他要面对的是一个更动荡不定的国际情势。

川普7日与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）会面时说：「这个世界现在好像有点疯。」

抱持不干预主义的川普经常谈到希望美国远离更多中东战争，并主张删减美国对乌克兰的援助。

叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权上周末垮台时，川普在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）上说，美国不应「卷入」，尽管还有数百名美军留在叙利亚北部。

但阿塞德突然被伊斯兰主义者率领的反抗军推翻，意味着川普将发现他很难忽视这个多事地区。喜欢促成协议的他甚至似乎发现了一个机会。

他昨天说，俄罗斯舍弃盟友阿塞德，是因为俄国正专注于俄乌战争，现在该是俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）「行动」寻求与乌克兰达成停火协议的时候了。

此外，曾矢言力挺以色列的川普先前警告，若加萨走廊（Gaza Strip）的武装分子不在他上任前释放以色列人质，将承担严重后果。

本月稍早，他在「真实社群」上用一连串贴文宣布，如果墨西哥、加拿大和中国不阻止他所谓涌入美国的移民潮和毒品，就要对这些国家加徵关税。

国际危机组织（International Crisis Group）资深顾问芬纽凯（Brian Finucane）说：「他近期与美国外交政策有关的言行，就一位美国候任总统来说或许不寻常，但完全符合他过往作风。」

克拉克认为，川普的影子总统身分格外有力，因为外国领袖们愈来愈觉得年迈的拜登「基本上不存在」。

他还说：「其他全球领袖多半已准备好继续前进，开始试着了解如何与即将上台的川普政府打交道。」

这些领袖包括乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），尽管他担心川普可能会逼迫乌克兰接受割让领土给俄罗斯的协议，他仍在马克宏主持下于巴黎与川普会面。

在拜登试图补强自己的外交政绩之际，这让他陷入一种微妙处境。

拜登在任期最后数月不断加强援助乌克兰，还认为阿塞德垮台、以色列与黎巴嫩什叶派基本教义政治和军事组织真主党（Hezbollah）达成停火协议，有部分应归功于他。

但川普仍将从拜登手中接手数十年来历任总统遇过的一些最棘手外交政策挑战。

克拉克说：「这就是当总统的一部分，对吧？不能只当顺遂时期的总统，也得是艰难时期的总统。」