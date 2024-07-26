川普狂言 伊朗从地表消失

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（法新社华盛顿25日电） 美国共和党总统候选人川普今天在社群媒体发文表示，如果伊朗确实「暗杀川普总统」，希望美国「消灭」伊朗。

川普的贴文让人想起2019年的争议事件，当时身为总统的川普威胁说，如果伊朗对「任何美国人」发动攻击，他就会「消灭」伊朗。

川普今天在自己的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）写道：「如果他们确实『暗杀川普总统』，这总是有可能，我希望美国消灭伊朗，让它从地表消失。如果不这样做，美国领导层将被视为『没胆』的懦夫！」

川普发表上述言论的同时，也在网路放上一段短片，内容是以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天在美国国会演讲时，提到伊朗针对川普的阴谋。

美国媒体上周报导指出，有关当局在几周前已获悉伊朗密谋暗杀川普，美国特勤局（U.S. Secret Service）也加强了川普的维安。

美国有线电视新闻网 (CNN) 报导说，美国有关当局从「消息人士」收到有关德黑兰当局密谋锁定川普攻击的情报，进而加强保护川普；其他美媒也报导这项阴谋。

但他们表示，这与宾州巴特勒（Butler）发生的造势活动枪击事件无关，当时20岁的库克斯（Thomas Matthew Crooks）开枪造成川普轻伤，1名集会参与者因此遇难。

美国与伊朗长期关系紧绷，2020年曾达到临界点，当时川普在任期间下令击毙伊朗革命卫队指挥官苏雷曼尼（Qasem Soleimani），伊朗为此寻求报复。

美国国家安全会议（National Security Council, NSC）表示，他们「多年来一直在追踪伊朗对前川普政府官员的威胁」。

川普执政时也曾扬言以世上前所未见的「烈焰与怒火」对付北韩，但后来与北韩领导人金正恩交好。