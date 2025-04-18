川普猛加关税 中国网民大军分享嘲讽短片发泄怒火

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（法新社北京18日电） 正当中国领导阶层矢言动用经济和政治势力来对美国总统川普的贸易战「奉陪到底」，中国的网民大军则在网路上透过幽默方式反击，藉此宣泄情绪。

川普（Donald Trump）闪电发动的关税战掀起华府与北京不断加码互课高关税，也令美中两大经济强权间的对峙加剧。这引发外界对于全球经济衰退的担忧，金融市场也因此陷入动荡。

同一时间，中国网民则利用大大进步的人工智慧（AI）来生成一些梗图或短影音，内容凸显美国人购买的产品如鞋子和智慧手机，许多都是利用廉价的中国劳力来制造而成。

在社群媒体平台上，这些嘲讽的贴文登上热搜排行榜前几名，下方也充满说教的留言与笑话。

例如网名为Buddhawangwang的中国网友在中国人必须翻墙才能连上的TikTok发布数十支抱怨美国的短片，累积了数千万次观看。他在其中1支短片中张开双手要展示他买了什么美国制的产品，结果是空无一物。

现年37岁的Buddhawangwang住在中国辽宁省，他告诉法新社，这些贴文是他「发泄愤怒」的方式。他称自己曾在2019年移居美国加州，但4年后因不满当地「对中国的偏见」而把绿卡「扔了」。

Buddhawangwang举例，这些偏见包括关于新疆的「假新闻」。他现在感觉透过自己努力「破解西方宣传」来为他的立场辩驳。

对许多中国人而言，美国人若得自己制造所需的鞋子或手机，令他们觉得可笑。中国当年之所以迅速成为世界经济强权，正是拜其「世界工厂」地位之赐。

有几支嘲讽短片便利用AI生成技术，让川普、他的副手范斯（JD Vance）及与他交好的美国科技业大亨马斯克（Elon Musk）变成在制鞋工厂和iPhone组装产线卖命的工人，影片很快便在网路上疯传。

还有短片是一排排无精打采且过重的西方工人在缝制鞋子，暗指是得生产衣服、鞋子和电子产品的美国人。

另有人攻击川普政府官员一面抨击中国、一面享受全球化果实的虚伪。例如有则贴文追溯白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）穿的1件洋装可在淘宝买到，下方就有人留言：「攻击『中国制造』是工作，享受『中国制造』是生活。」