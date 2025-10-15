川普矢言解除哈玛斯武装 组织加强镇压处决异己

afp_tickers

3 分钟

（法新社耶路撒冷14日电） 虽然美国总统川普矢言要解除「哈玛斯」（Hamas）的武装，但哈玛斯今天加强了对加萨地区残破城镇的控制，发动镇压，并处决被指控的通敌者。

以色列军方表示，又有4名被扣押在加萨的人质遗体被运回以色列。一天前，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯移交了另外4名俘虏的遗体，并释放了最后20名幸存人质。

哈玛斯在官方频道上发布一段影片，内容显示8名被蒙住双眼、跪在地上的犯嫌在街头遭处决，并称他们为「通敌者与不法之徒」。

这段显然是昨天晚间拍摄的影片曝光之际，正值哈玛斯与以色列在美国斡旋下达成停火的第5天，哈玛斯旗下各安全部队正与巴勒斯坦武装部族在加萨部分地区发生武装冲突。

在加萨北部，随着以色列部队撤出加萨市（Gaza City），哈玛斯政府蒙着黑面的武装警察已恢复街头巡逻。

一辆辆巴士载着从以色列监狱获释的囚犯昨天抵达加萨时，哈玛斯旗下「艾兹丁．卡萨姆旅」（Ezzedine al-Qassam Brigades）的战士负责管理人群秩序。

与此同时，一个哈玛斯安全部队一直在对武装部族和帮派采取行动，其中部分组织被指控有以色列在背后撑腰。

一名因害怕遭到报复而要求匿名的目击者表示：「为了铲除通敌者，爆发了激烈冲突，而且目前仍在持续中。」

川普的加萨计画指出，同意「放下武器」的哈玛斯成员将获得赦免。

川普在中东庆祝加萨停火并返国后，于白宫告诉媒体：「如果他们不解除武装，我们就会解除他们的武装…而且动作将会迅速，或许还很暴力。」

这份20点文件昨天在川普于埃及主持的峰会上获得世界强权背书，内容指出加萨将被非军事化，且哈玛斯不得扮演任何领导角色。

但对于许多在加萨废墟中重建家园与生活的巴勒斯坦人来说，看到这些武装分子的身影反而令人安心。

在加萨中部的迪尔巴拉（Deir al-Balah），34岁的班纳（Abu Fadi Al-Banna）说：「战争结束后，街上到处都是警察，我们开始感到安全。」