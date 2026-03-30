川普称「很快」能达成协议 以色列持续空袭伊朗

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（法新社德黑兰30日电） 以色列今天表示，他们已打击伊朗首都德黑兰各处的军事目标。就在一天前，美国总统川普尽管未排除地面作战的可能，却仍强调有望「很快」与伊朗达成协议。

伊朗则在电力设施周末遭攻击导致德黑兰及周边地区部分停电后，对以色列、科威特及沙乌地阿拉伯发动新一轮打击。

当前这场美以入侵伊朗的战争对全球经济带来严重冲击，亚洲多地出现燃料短缺、股市动荡，油价飙升；美国主要原油指标突破每桶100美元，北海布伦特原油则接近117美元。

以色列加大在黎巴嫩南部对伊朗支持的真主党（Hezbollah）攻势之际，联合国表示维和部队在当地驻军遭飞弹攻击，印尼证实一名维和部队士丧生。

联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）表示，目前尚不清楚飞弹来源，已展开调查。

美国与以色列2月28日对伊朗开战后击毙多名伊朗高层，川普表示伊朗「政权更迭」已实现，新的领导层「更加理性」。

他在空军一号上对记者说：「我们已实现政权更迭。我们现在面对的是一群以前从没人接触过的人，这完全是不同的一批人。所以我认为这就是政权更迭。」

当被问及下周有否可能与伊朗达成协议时，川普说：「我确实看到伊朗有机会达成协议，也许很快。」

川普在金融时报29日刊出的专访中表示，他想要「掌控伊朗的石油」，也可能夺取出口枢纽哈格岛（Kharg Island）。

他将这一可能举措与委内瑞拉相比，说自今年一月美方逮捕领导人马杜洛（Nicolas Maduro）后，打算「无限期」掌控当地石油产业。

他告诉金融时报：「说实话，我最想做的事情就是拿下伊朗的石油，但美国国内有些蠢人质疑『你为什么要这么做？』，他们就是蠢货。」