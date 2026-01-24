川普称北约盟军避开前线 英相批侮辱后白宫回应

（法新社伦敦23日电） 美国总统川普声称北约盟军在阿富汗战争期间避开前线引起众怒，英国首相施凯尔今天谴责这是「侮辱性」言论。白宫驳斥施凯尔的评论并为川普辩护。

白宫发言人罗杰斯（Taylor Rogers）在致法新社声明中说：「川普总统完全正确，美国对北约的贡献超越其他成员国的总和。」

川普昨天告诉福斯新闻（Fox News），他「不确定」若有朝一日美国需要协助，北大西洋公约组织（NATO）是否会挺身而出。

川普说：「我们从未需要过他们…也没有真的向他们提出过什么要求。他们会说他们派了一些部队到阿富汗，没错，他们确实有派，但就是待在后方一点，稍微远离前线。」

美国发生911恐怖攻击事件后，北约集体防御条款第一次也是至今唯一一次启动，多个欧洲国家加入美国行列出兵阿富汗。

根据英国官方数字，在阿富汗阵亡的457名英军中，有405人是在敌对军事行动中殉职。据报美军折损2400多人。加拿大、法国、德国、义大利、丹麦等国也有士兵阵亡。

英国国防部表示，2001年9月到2021年8月超过15万名英军在阿富汗服役。英国是美国率领联军中的第2大出兵国。

施凯尔（Keir Starmer）透过影片表示：「首先我要向我国457名在阿富汗殉职的军人致敬。还有许多人受伤，有些人的伤势甚至彻底改变他们的一生。因此，我认为川普总统的言论具有侮辱性，坦白说令人震惊与反感；而这些话对伤亡者家属造成巨大伤害，对此我并不感到意外。」

施凯尔说，如果自己像这样失言，「一定会道歉」。

曾两度派赴阿富汗前线的哈利王子（Prince Harry）也表示：「我曾在那里服役。我在那里结交了终生挚友，也在那里失去了朋友。」

他说：「成千上万的人生就此改写。父母痛失子女，孩子失去至亲。许多家庭承受沉重代价。这些牺牲值得我们以诚实与尊重的态度去谈论。」

法国国防部长沃特兰（Catherine Vautrin）表示，90名法军在阿富汗与北约盟军联合作战期间殉职，「还有许多人」受伤，「我们铭记他们的牺牲，这值得敬重」。

英国国防大臣希利（John Healey）在社群平台X上发文说，殉职的英军是「为国捐躯的英雄」。

英国在野党保守党党魁巴登诺克（Kemi Badenoch）称川普的言论「完全胡说八道」，恐削弱北约联盟。

就连一向标榜与川普阵营理念相近的英国改革党（Reform UK）党魁法拉吉（Nigel Farage）也驳斥川普的说法。

他在X上写道「川普错了」，还说「我国军人与美军在阿富汗并肩作战20年，英勇无畏」。