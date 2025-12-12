川普签命令集中AI监管于联邦层级 禁止各州自订法规

（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天签署一项行政命令，目的是将人工智慧（AI）的监管权集中于联邦层级，避免美国各州自订AI法规。

川普在白宫椭圆形办公室表示，美国制造的AI「必须只有一个核准或否决的源头…不能面对50个不同的主管机关」。

川普强调：「最后只会有一个赢家，可能是美国或中国，而目前我们大幅领先。」

白宫官员指出，这项行政命令的目的，是确保AI在全国统一框架下运作，避免受各州不同规范所限制，造成产业发展受阻。

禁止各州自行监管AI的构想，由川普的AI与加密货币沙皇塞克斯（David Sacks）提出，并获AI产业巨头支持，包括OpenAI执行长阿特曼（Sam Altman）与辉达（Nvidia）执行长黄仁勋。

目前，全美已有约30个州通过100多项与AI相关的法案，内容涵盖生成式AI模型的负责任开发、深伪技术制作，以及使用AI技术时要求资讯透明

川普已将美国定位为全球AI竞赛的领导者，认为AI将从经济到军事全面改变世界。

然而，白宫面临国会及「让美国再次伟大」（MAGA）阵营部分人士的质疑，他们对AI可能带来的经济与社会冲击抱持戒心。（编译：徐睿承）