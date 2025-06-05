川普签新旅行禁令 回应科罗拉多州犹太游行遇袭事件

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普今天签署一项针对12个国家的新旅行禁令，并表示此举是因应科罗拉多州1日发生的犹太团体游行遇袭事件，当局指控涉案男子是非法居留美国。

这项禁令与川普第一个总统任期内颁布的类似措施极为相似，针对来自阿富汗、缅甸、查德、刚果共和国、赤道几内亚、厄利垂亚、海地、伊朗、利比亚、索马利亚、苏丹与叶门的国民。

白宫表示，该禁令将于6月9日生效。

白宫指出，川普还对蒲隆地、古巴、寮国、狮子山、多哥、土库曼与委内瑞拉这7国旅客，实施部分旅行禁令。

川普在社群平台X发布影片表示：「科罗拉多州波尔德��（Boulder）近期的恐怖攻击事件，凸显出未经妥善审查的外国人入境对我国构成极大危险。我们不欢迎他们。」

川普将此次新措施比作他第一个任期内对多个穆斯林占多数国家实施的「强大」禁令，并表示该禁令阻止美国遭受如欧洲发生的攻击事件。

他说：「我们不会让欧洲发生的事情在美国上演…我们不能对任何无法安全可靠地审查与筛选的国家开放移民。这就是为什么今天我签署一项新的行政命令，对包括叶门、索马利亚、海地、利比亚以及其他多国实施旅行限制。」

在科罗拉多州攻击事件后，关于川普将推出新旅行禁令的传言四起，川普政府矢言要追查持签证在美国居住的「恐怖分子」。

犹太团体本月1日上街示威，要求释放仍被巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）扣押在加萨的以色列人质。45岁犯嫌索里曼（Mohamed Sabry Soliman）朝声援群众投掷汽油弹，造成8人轻重伤。

美国国土安全部（Department of Homeland Security）官员表示，索里曼非法居留美国，他的观光签证已经逾期，但他于2022年9月申请庇护。