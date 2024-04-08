川普表态支持堕胎权交由各州决定

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（法新社华盛顿8日电） 正寻求在11月大选重返白宫的美国前总统川普今天表示，堕胎权应交由美国各州自行决定。相关议题是今年美国总统大选最大争议引爆点之一，川普数个月来释出的信号立场不明。

料将成为美国共和党总统候选人的川普（Donald Trump）在他的社群媒体平台Truth Social发布一段影片，他在片中表示：「我的看法是，既然从法律的立场来说，在大家想要有堕胎权的地方就能堕胎，因此将由各州藉由投票、立法或两者来做决定。」

川普进一步表示：「而无论决定如何，这都属于地方上的法律，在这个例子下也就是州法。」

川普在声明中完全未提及全国堕胎禁令。这可能因为，这项美国保守派数十年来拥护的主张并不受到更广泛美国大众支持，导致共和党人对这此一直难以界定明确立场，川普想藉此留给自己一些空间。

美国最高法院2022年做出震惊全国判决，推翻了1973年美国最高法院在「罗诉韦德案」（Roe v Wade）做出的宪法保障堕胎权判决。事后川普数度表示，自己卸任前提名3位保守派大法官进入最高法院，让他们能以多数票推翻宪法保障堕胎权，对此他感到骄傲。

不过，川普也经常寻求在相关立场上保留足够暧昧程度，试图在留住强硬右派基本盘选民同时，避免赶跑中间选民。

美国反堕胎团体「美国苏珊安东尼拥护生命权」（Susan B. Anthony Pro-Life America）主席丹能菲尔瑟（Marjorie Dannenfelser）表示，她对于川普今天发言「深感失望」。「说要将（堕胎权）议题『交由各州（决定）』，就是在全国（禁令）讨论上让给民主党人。」