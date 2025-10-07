川普表示乐意谈健保 要求政府先重启

（法新社华盛顿6日电） 在使政府陷入瘫痪的停摆进入第2周之际，美国总统川普今天表示，他「很乐意」与民主党协商医疗健保计画的协议，但要求联邦政府必须先恢复运作。

，民主党拒绝提供执政的共和党重启联邦部门所需的少数票，除非双方达成协议，延长即将到期的「欧巴马健保」（Obamacare）补贴，并推翻川普标志性「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）中所通过的医疗经费削减。

由于联邦政府自1日起资金耗尽，民主党籍联邦参议员今晚第5度阻挡众议院通过的临时拨款法案。 民主党人采取强硬立场，在川普及其极度忠诚的共和党人掌控政府各部门，且川普本人被指控谋求独裁权力的时期，为这个在野党创造难得的对抗筹码。 由于资金未获续拨，非关键性服务将会停止提供。 数十万公部门员工的薪资将自10日起暂停发放，军人则可能从15日起无法领到薪水。 川普进一步威胁要解雇大量公职人员，而不是像过去政府停摆时通常采用的做法，只让他们暂时放无薪假。

共和党坚不退让，众议院议长强生（Mike Johnson）指示党员不用出席国会，除非民主党让步，并坚称任何关于医疗健保的辩论都必须在政府恢复运作后进行。 川普今晚在社群媒体发文重申上述要求，但似乎对未来协商持较开放态度。

他在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）上表示：「我很乐意与民主党人协商解决他们搞砸的医疗健保政策或其他任何问题，但首先，他们必须先让我们的政府恢复运作。」