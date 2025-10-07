The Swiss voice in the world since 1935

川普表示乐意谈健保 要求政府先重启

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿6日电） 在使政府陷入瘫痪的停摆进入第2周之际，美国总统川普今天表示，他「很乐意」与民主党协商医疗健保计画的协议，但要求联邦政府必须先恢复运作。

，民主党拒绝提供执政的共和党重启联邦部门所需的少数票，除非双方达成协议，延长即将到期的「欧巴马健保」（Obamacare）补贴，并推翻川普标志性「大而美法案」（One Big Beautiful Bill）中所通过的医疗经费削减。

由于联邦政府自1日起资金耗尽，民主党籍联邦参议员今晚第5度阻挡众议院通过的临时拨款法案。 民主党人采取强硬立场，在川普及其极度忠诚的共和党人掌控政府各部门，且川普本人被指控谋求独裁权力的时期，为这个在野党创造难得的对抗筹码。 由于资金未获续拨，非关键性服务将会停止提供。 数十万公部门员工的薪资将自10日起暂停发放，军人则可能从15日起无法领到薪水。 川普进一步威胁要解雇大量公职人员，而不是像过去政府停摆时通常采用的做法，只让他们暂时放无薪假。

共和党坚不退让，众议院议长强生（Mike Johnson）指示党员不用出席国会，除非民主党让步，并坚称任何关于医疗健保的辩论都必须在政府恢复运作后进行。 川普今晚在社群媒体发文重申上述要求，但似乎对未来协商持较开放态度。

他在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）上表示：「我很乐意与民主党人协商解决他们搞砸的医疗健保政策或其他任何问题，但首先，他们必须先让我们的政府恢复运作。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
11
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Anand Chandrasekhar

你所在的国家最近有没有经历过粮食短缺或粮价飙升？

冲突加剧、气候无常与经济动荡的叠加冲击，使得全球粮食供应链更易遭受破坏性影响。部分国家已开始投资建设战略粮食储备体系。

参与讨论
2 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Anand Chandrasekhar

在选择肉制品时，您更看重质量，还是价格？为什么？

面对美国39%的高额关税，瑞士正试图通过谈判为本国出口争取更优条件。这个阿尔卑斯山国可能需要通过降低美国牛肉和鸡肉等产品的进口关税来换取喘息空间。

参与讨论
2
3 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团