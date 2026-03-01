川普警告对伊朗作战恐持续一个月 呼吁人民起身反抗

（法新社华盛顿/巴黎1日电） 美国总统川普今天警告，对伊朗作战正在进行并可能持续一个月，直到华府所有目标达成为止。他在社群平台发布的影片中证实三名美军阵亡，表示可能还有更多伤亡，并誓言为美国人的死亡报仇。

川普表示：「作战行动目前正全力进行中，并将持续，直到我们所有的目标达成。我们有非常强而有力的目标。」

川普誓言为三名在对伊作战中阵亡的美军报仇。他表示，这场战争可能持续一个月并呼吁伊朗人民起身反抗。

川普在「真实社群」（Truth Social）发布的录影演说中指出：「我呼吁所有渴望自由的伊朗爱国者，把握这个时刻，勇敢一点、大胆一点、成为英雄，把你们的国家夺回来。美国与你们同在。」

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）誓言，未来几天将加强对德黑兰空袭，军方已召集10万名预备役军人。

川普表示将与伊朗领导人对话，但未说明具体时间，称伊朗多名领导人已丧生。

川普告诉媒体：「他们想谈，我也同意谈。我将与他们对话。他们本该早点这么做。」

他说，伊朗已有48名领导人丧生，表示目前行动成果「非常正面」。

与此同时，欧洲联盟（EU）警告，长期战争将对中东地区造成沉重代价。

法国、义大利与英国领导人均称，如有必要，将对伊朗采取防御行动，以保护他们在波斯湾的利益。（编译：徐睿承）