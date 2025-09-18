川普访英期间 黑石集团承诺投资900亿英镑

（法新社伦敦17日电） 美国私募股权巨擘黑石集团（Blackstone）今天表示，计划未来十年向英国专案投资900亿英镑（约3兆7710亿美元），这是美国总统川普国是访问期间公布的最大单笔交易。

这项消息是在美国科技巨头宣布对英国人工智慧（AI）专案进行数十亿美元投资，以及英国制药集团葛兰素史克药厂（GSK）宣布未来5年将在美国投资300亿美元后发布，正逢川普访英之际。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）在声明中表示：「当我们支持英国的卓越、推动世界级产业，并与特别像美国等盟友加深全球联盟时，我们就是在为后代子孙塑造未来，也让全国人民受益。」

他说：「这些投资证明了英国的经济实力，也大胆地表明，我们的国家开放、雄心勃勃并准备担起领导角色。」

施凯尔补充说：「我承诺要为劳工阶级创造就业、成长与机会，这正是这次国是访问所带来的成果。」

在黑石集团宣布这项投资案之际，由于经济停滞及工党（Labour Party）内部出现一些不满的情绪，英国首相在国内面临压力。

今年稍早，英美签署的贸易协定下调了川普政府时期实施的部分关税，特别是对英国制造的汽车。

黑石并未透露其投资计画的具体内容。去年，黑石宣布将在英格兰北部投资100亿英镑兴建AI资料中心。

此集团管理资产规模约1.2兆美元，并于今年初宣布未来十年计划在欧洲投资5000亿美元。（编译：张晓雯）