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川普遭枪击后首场户外造势 加装防弹玻璃保护防暗杀

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（法新社北卡州阿什伯勒21日电） 美国共和党总统候选人川普今天在摇摆州北卡，举行他遭遇枪击负伤以来首场户外造势活动，当他演说时讲台上架有防弹玻璃，以免有人再度尝试开枪暗杀。

法新社等媒体报导，川普今天在北卡罗来纳州阿什伯勒（Asheboro）的「北卡航空博物馆暨名人堂」（North Carolina Aviation Museum and Hall of Fame）举行户外造势活动。

据报导，川普在讲台上周围有防弹玻璃环绕，形成一道防护墙。他表示：「现在起76天后，我们将赢得这个州，我们将赢得白宫。」 川普还抨击，民主党总统候选人贺锦丽（Kamala Harris）是有史以来问鼎白宫的「最激进左派人士」，如果她11月胜选，数以百万计工作将「一夜之间消失」。

此外，川普还告诉支持者：「你们的毕生积蓄将被彻底花光。如果贺锦丽同志11月胜选，第三次世界大战几乎肯定会发生。」

上个月，川普在宾州巴特勒（Butler）户外造势活动上遭枪手从屋顶开枪袭击，当时他右耳遭子弹击伤，群众中有人遭波及丧命。

事发当时，川普奇迹式躲过暗杀枪击，右脸溅血仍振臂高呼「战斗」的影像，被摄影记者给捕捉下来，成为了美国政治史经典画面。

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