川普重申清空及接管加萨计画 约旦国王坚决反对

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（法新社华盛顿11日电） 美国总统川普今天强调将巴勒斯坦人迁出加萨（Gaza），并由美国接管这块飞地的想法，来访的约旦国王阿布杜拉二世（King Abdullah II）强烈反对这项计画。

阿布杜拉二世会后在社群媒体X表示：「我重申约旦反对让加萨和约旦河西岸巴勒斯坦人流离失所的坚定立场。这是阿拉伯国家的统一立场。在不让巴勒斯坦人流离失所的情况下，重建加萨并解决严峻的人道主义局势，应该成为所有人的首要之务。」

不过，他告诉川普，埃及正在制定一项计画，内容关于中东国家应该如何与川普「合作」，来实现他这项令人震惊的提议。

川普在椭圆形办公室欢迎约旦国王和王储胡笙（Crown Prince Hussein），而他在阿布杜拉二世访问华府前一天表示，如果约旦不接纳巴勒斯坦难民，美国可能停止对约旦的援助。

阿布杜拉二世似乎给了川普一点甜头，他告诉川普：「我们可以马上做到的事情之一，是收治2000名病情严重的癌症儿童。这是有可能的。」

川普回应道，这「确实是个很棒的举措」，并表示他在约旦国王抵达白宫之前并不知道这一点。

川普说，约旦和埃及终将同意接纳流离失所的加萨难民。这两国都依赖华府的经济和军事援助。

川普上周语出惊人，提议由美国「接管」加萨，并且有意将这块饱受战争蹂躏的土地打造成「中东蔚蓝海岸」，但前提是将巴勒斯坦人重新安置到其他地方，且没有让他们重回家园的计画。

阿布杜拉二世敦促他保持耐心，还说埃及正在草拟计画，阿拉伯国家将在利雅德（Riyadh）举行的会议中进行讨论。

阿布杜拉二世说：「我们等埃及前来向总统提出相关构想，不要操之过急。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）