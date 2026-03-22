川普限伊朗48小时开放荷莫兹海峡 最新发展总览

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（法新社巴黎21日综合外电报导）美国总统川普今天向伊朗发出最后通牒，限其48小时内重新开放荷莫兹海峡，否则将摧毁伊朗能源基础设施；同时，伊朗对以色列发动战争爆发以来最具破坏力的攻击。

以下是中东战争的最新事态发展。

●最后通牒：川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文写道，如果伊朗未在48小时内全面开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），「美国就会打击并摧毁他们许多座发电厂，且从最大的一座开始！」

●以南遭袭：以色列南部城镇狄莫纳（Dimona）和阿拉德镇（Arad）遭伊朗飞弹袭击后，分别有33人及84人受伤，为战争爆发以来最具破坏性的攻击行动。法新社电视画面显示，狄莫纳地面出现一个大洞，旁边堆满瓦砾与扭曲的金属。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言「全面反击」；以军并于当地时间22日清晨「攻击德黑兰（Tehran）市中心的伊朗恐怖政权目标」。

●伊朗设施受损：伊朗原子能组织表示，美国与以色列联手对原先用于铀浓缩的纳坦兹（Natanz）核设施发动攻击，但「没有放射性物质外泄」的迹象。

联合国国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）呼吁「军事克制，以避免任何核灾风险」。

●反制威胁：针对川普48小时开放荷莫兹海峡的通牒，伊朗军方作战指挥部「哈塔姆安比亚中央总部」（Khatam Al-Anbiya）发布声明反击，若燃料与能源设施受到打击，就将锁定美国及中东政权的能源、资讯科技及海水淡化设施。

●油价股汇动态：由于荷莫兹海峡承载全球1/5的石油贸易，伊朗封锁行动已导致北海布伦特原油价格在1个月内暴涨逾50%，现已突破每桶105美元，全球经济的长远影响成为迫切关注的议题。

●G7与欧盟发声：七大工业国集团（G7）及欧洲联盟（European Union）呼吁伊朗立即且无条件地停止对中东盟友的攻击。

加拿大、法国、德国、义大利、日本、英国、美国等国的外交部长以及欧盟外交政策负责人同时在声明中指出，「我们支持遭到伊朗或伊朗代理人无端攻击的国家，依法保卫领土及保护国民的权利」。

●世卫协助黎巴嫩：世界卫生组织（WHO）已从其在杜拜（Dubai）的全球紧急物流中心，首次透过陆路向黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut）运送了22公吨药品和医疗设备。

黎巴嫩之所以卷入战争，是因为伊朗原最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）2月28日在美国和以色列联合空袭行动中身亡后，伊朗支持的黎巴嫩激进组织真主党（Hezbollah）为了报复，而着手攻击以色列。

以色列进而对黎巴嫩各地展开猛烈空袭并在边境地区进行地面攻势。据贝鲁特当局说法，这类行动在境内造成超过1000人丧生。

●22国发布联合声明：包括澳洲、英国、法国、德国、日本与韩国在内的22国，联合谴责伊朗攻击波湾航行船只并实质关闭荷莫兹海峡之举。

这22国也包含波湾国家巴林与阿联，声明指出，「我们已准备参与适当行动，以确保船只安全通过这一海峡」。

美国并未在签署国之列。