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川普：北约盟国军费占GDP比重应达5%

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（法新社佛罗里达州棕榈滩7日电） 美国总统当选人川普今天力促北大西洋公约组织（NATO）盟国将国防支出提高至国内生产毛额（GDP）的5%，强调他一贯主张，即盟国付出太少却能换取美方保护。

即将上任的川普告诉记者：「他们都负担得起，但应该要付5%，而非2%。」

川普说：「欧洲支出的钱跟我们比起来，不过是九牛一毛。」他还说：「我们之间相隔的叫海洋，对吗？为何我们老是比欧洲多付数十亿美元？」

北约是欧洲自二战以来的国防安全基石，川普长久以来对北约持怀疑态度。他上个月再度扬言，说若北约成员国不提高军费，美国就要脱离北约。

川普在访问中说：「如果他们有付帐，让我觉得对我们够公平，那我当然会回答要留在北约。」

北约有32个成员国，2023年设定国防支出至少要达到GDP的2%。俄罗斯与乌克兰战争也促使北约强化东翼（Eastern Flank）并提高国防支出。

川普并非唯一呼吁提高军费的重量级政治人物。北约秘书长吕特（Mark Rutte）上个月也表示：「我们将需要远超过2%。」

吕特也警告，欧洲国家对于未来可能发生的对俄战争准备不足，并呼吁各国在国防支出上「加足马力」。

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