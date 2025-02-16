川普：媒体无法离间我和马斯克的关系

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（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天嘲笑媒体形容马斯克（Elon Musk）是真正握有白宫权力的人，他说，想挑拨他与这位科技亿万富翁关系的尝试，都已宣告失败。

川普在今天发布的福斯新闻（Fox News）访谈片段中说：「他们一直在这样做。」访谈将于18日播出。

他以新闻主播的语气继续说：「我们有突发新闻：川普已把总统职位让给马斯克，马斯克总统今晚将出席内阁会议…。」

这位共和党籍总统出了名不喜欢身边的人锋芒盖过他，各界都在揣测，马斯克作风太过高调，可能让自己吃鳖。

出生于南非的马斯克名义上只是新成立的「政府效率部」（Department of Government Efficiency）负责人，但他实际上拥有极大权力，他找出他所说的浪费环节后，迅速采取行动进行裁员和削减支出。

这位世界首富的种种举动引起媒体嘲讽，包括「时代」（Time）杂志封面显示马斯克坐在总统标志性的「坚毅书桌」（Resolute Desk）后，「纽约客」（New Yorker）周刊封面则显示川普和马斯克手捧圣经，一起宣誓就职。

到目前为止，川普一直公开支持马斯克的工作，并表示在预算赤字飙升之际，马斯克的工作至关重要。

川普接受福斯访问时表示，他和马斯克讨论了媒体的嘲讽。

「事实上，伊隆打了电话给我，他说，『你知道，他们试图离间我们』，我说，『就是』。」

川普还说，美国人很清楚媒体的意图，「我过去以为他们很懂这套，但其实他们不太会，因为如果他们真有本事，我根本当不上总统」。

「民众很聪明，他们懂。」