川普：美军击毙48位伊朗领导人

（法新社佛罗里达州棕榈滩1日电） 美国总统川普今天表示，美国和以色列的轰炸已经造成伊朗48位领导人丧生，强调此一攻势「非常正面」。

川普在接受福斯新闻频道（Fox News）专访时说：「没有人能够相信我们取得的成就，一次就歼灭48位领导人。而且攻势进展非常迅速。」

他宣称昨天所发动、目标推翻这个伊斯兰共和国领导层并且摧毁其军事力量的战争已经大获全胜。伊朗已经证实最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡。

川普在CNBC另一场专访中说：「我们这是在尽责，不只是为自己，也为全世界，而且一切进度超前。目前情势发展非常正面、非常正面。」

在这些专访进行后，美军首度宣布这场战争中有人员伤亡：3名未公布身分的美军阵亡、5人重伤，另有数人轻伤。

美军中央司令部（CENTCOM）也宣布，美国已在阿曼湾（Gulf of Oman）一处码头击沉一艘伊朗军舰。

川普今天同时表示，他会「与伊朗领导人对话」，但并未说明时机。

他接受「大西洋月刊」（The Atlantic）访问时说：「他们想谈，我已经同意，所以我会跟他们谈。他们早该这么做。」此时美国和以色列部队对伊朗的军事行动进入第2天。

被问到这样的会谈可能什么时候举行时，川普表示：「我不能告诉你。」他没有说明想与哪一位伊朗领导人谈话。

谈到多年来与美国和西方国家断断续续交流的伊朗政府高层时，川普说：「那些人现在大部分都已经不在了。」

川普在谈到歼灭哈米尼和其他高层官员的攻击时表示：「我们过去接触的一些人，现在也不在了，因为那是一次重大打击。」

他说：「他们早该这么做，他们本来可以达成协议，早该如此。他们太自作聪明了。」